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У Китаї з'явилась страховка для тих, хто забагато працює

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У Китаї з'явилась страховка для тих, хто забагато працює
Китайці зможуть отримати коменсацію у разі проблем зі здоров'ям чи смерті від перевтоми на роботі
фото із відкритих джерел

Китайська страхова компанія пропонує страховку на випадок раптової смерті та нещасних випадків, пов’язаних із перевтомою на робочому місці

У Китаї мешканцям почали пропонувати страховку на випадок перевтоми чи смерті через понаднормову роботу. Втім, реклама страхового поліса викликала негативну реакцію у громадян. Про це пише South China morning post. Так, одна з найбільших китайських страхових компаній Pingan Insurance запустила рекламу «Страховки 996».

Потенційним клієнтам пропонують платити від 18 юанів на рік (54 грн). За наявності страховки її власник у екстреній ситуації може претендувати на відшкодування у розмірі до 600 тис юанів (1,8 млн).

Жителі країни звинуватили компанію в тому, що вона просуває «суперечливу культуру». Особливо їх обурив рекламний лист страховки. На ній зображено карикатуру з людиною, яка працює за комп'ютером, а за вікном – темне нічне небо.

Крім того, деякі експерти кажуть, що система понаднормових незаконна, як і страховка, що пропонується.

«Взагалі покриття раптової смерті та нещасних випадків у полісі – це звичайне явище», – наголосив один із фахівців галузі. А керівництво китайської роздрібної мережі Pang Dong Lai придумало спосіб запобігання стресові у співробітників. Для цього вони надають працівникам додаткову відпустку на 10 днів.

До слова, ексглаву китайського банку засуджено до смертної кари за хабарі. Суд у китайській провінції Шаньдун засудив колишнього голову Bank of China, який є одним з найбільших банків Китаю, до страти за хабарництво та незаконне надання кредитів. 

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Теги: страхування праця робота Китай

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