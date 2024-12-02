У Китаї з'явилась страховка для тих, хто забагато працює

Китайці зможуть отримати коменсацію у разі проблем зі здоров'ям чи смерті від перевтоми на роботі

Китайська страхова компанія пропонує страховку на випадок раптової смерті та нещасних випадків, пов’язаних із перевтомою на робочому місці

У Китаї мешканцям почали пропонувати страховку на випадок перевтоми чи смерті через понаднормову роботу. Втім, реклама страхового поліса викликала негативну реакцію у громадян. Про це пише South China morning post. Так, одна з найбільших китайських страхових компаній Pingan Insurance запустила рекламу «Страховки 996».

Потенційним клієнтам пропонують платити від 18 юанів на рік (54 грн). За наявності страховки її власник у екстреній ситуації може претендувати на відшкодування у розмірі до 600 тис юанів (1,8 млн).

Жителі країни звинуватили компанію в тому, що вона просуває «суперечливу культуру». Особливо їх обурив рекламний лист страховки. На ній зображено карикатуру з людиною, яка працює за комп'ютером, а за вікном – темне нічне небо.

Крім того, деякі експерти кажуть, що система понаднормових незаконна, як і страховка, що пропонується.

«Взагалі покриття раптової смерті та нещасних випадків у полісі – це звичайне явище», – наголосив один із фахівців галузі. А керівництво китайської роздрібної мережі Pang Dong Lai придумало спосіб запобігання стресові у співробітників. Для цього вони надають працівникам додаткову відпустку на 10 днів.

До слова, ексглаву китайського банку засуджено до смертної кари за хабарі. Суд у китайській провінції Шаньдун засудив колишнього голову Bank of China, який є одним з найбільших банків Китаю, до страти за хабарництво та незаконне надання кредитів.