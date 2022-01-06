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    В Україні подорожчала первинна реєстрація авто

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    Сума внеску залежить від вартості автомобіля - В Україні подорожчала первинна реєстрація авто
    Сума внеску залежить від вартості автомобіля
    фото: МВС

    Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування стягується тільки при першій реєстрації легкових автомобілів

    Із 1 січня 2022 року в Україні збільшився прожитковий мінімум і, відповідно, всі пов'язані з ним платежі. У тому числі і вартість первинної реєстрації автомобіля. Про це йдеться у повідомленні МВС у Facebook.

    Йдеться про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування при першій реєстрації легкових автомобілів. З 1 січня 2021 року прожитковий мінімум для працездатних громадян України підвищився на 88 грн і становить 2481 гривень.

    Відповідно до статті 4 закону «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування», сума внеску залежить від вартості автомобіля та встановлюється у таких розмірах:

    • якщо об'єкт оподаткування не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму (до 409 тис. 365 грн) для працездатних осіб – 3%, або 12 тис. 280 грн;
    • якщо об'єкт оподаткування більший за 165, але не перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму (409 тис. 365 грн – 719 тис. 490 грн) для працездатних осіб – 4%, або 28 тис. 779,6 грн;
    • якщо об'єкт оподаткування перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму (719 тис. 490 грн) для працездатних осіб – 5%, або 35 тис. 974,5 грн.
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    Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування стягується тільки при першій реєстрації легкових автомобілів. У разі перереєстрації машини, цей збір оплачувати не потрібно.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що реєстрація автомобілів подорожчає.

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    Теги: МВС машини реєстрація страхування
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    В Україні подорожчала первинна реєстрація авто