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День ангела Ксенії 2024: привітання, яскраві листівки та вірші

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
День ангела Ксенії 2024: привітання, яскраві листівки та вірші
24 січня святкують День ангела Ксенії
фото з відкритих джерел

Сьогодні вшановують пам’ять преподобної Ксенії Римської

24 січня відзначається День ангела Ксенії, присвячений вшануванню пам’яті преподобної Ксенії Римської. Ксенія була святою, яка жила в V столітті. Вона народилася в Римі в сім’ї сенатора і мала ім’я Євсевія.

З дитинства дівчина любила Бога і хотіла присвятити йому своє життя. Однак батьки Ксенії хотіли віддати її за заможного нареченого. Щоб уникнути шлюбу, вона таємно покинула рідний дім з двома служницями і відплила на кораблі. Вона змінила своє ім’я на Ксенію і подорожувала різними місцями, допомагаючи бідним і хворим. 

У цей день традиційно вітають жінок з іменем Ксенія. У імені грецьке походження і означає воно «гостя», «іноземка». У слов'янських мовах стало популярним ім'я Оксана (або Аксана). Тож пропонуємо привітати листівками й побажаннями у прозі та віршах усіх, хто святкує сьогодні День ангела. 

Побажання на День ангела Ксенії

День ангела Ксенії 2024: привітання, яскраві листівки та вірші фото 1

З Днем ангела, Ксеніє. Нехай ангел, погляд не відводячи, пильнує за тобою, нехай все життя оберігає тебе, прикривши від бід собою.

***

Дорога Ксенія! Вітаю тебе з Днем ангела. Бажаю тобі успіхів, не зупиняйся на досягнутому, йди вперед, реалізуй бажання. Нехай твій оптимізм зашкалює, а впевненість у своїх силах сягає небес.

***

Ксенія, вітаю тебе з днем Ангела і бажаю тобі: здорового тіла, смирення душі, терпіння, стриманості мови. Бажаю, щоб пам'ять про Бога завжди була в тебе в твоїй душі. Нехай Господь Бог благословить тебе на добрі справи!

***

Вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і в хвилини радості і в хвилини смутку, любові і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою буде радіти.

***

Вітаю, Ксеніє, з Днем ангела. Нехай Ваш ангел просвічує Вас на всяк час, зберігає від усього злого і заохочує на добрі справи.

***

З Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди оберігає тебе від бід і негараздів, а в житті завжди буде багато радості, любові та щастя!

Привітання у віршах

День ангела Ксенії 2024: привітання, яскраві листівки та вірші фото 2

Ксенія! Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти проміння золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!

***

Удачі, кохання на усі літа.
Сьогодні – Оксани,
Бажаю людської пошани.
Здоров’я міцного,
Кохання палкого.
Щоб доля твоя,
Мов казка була.
Щоб серце співало,
Всяке лихо минало.
Щоб ангел охороняв,
Твою душу і тіло.
А Господь, щоб тобі посилав,
Усе те, чого ти просила.

***

Сьогодні настали іменини
У Ксенії, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі й радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріям тебе вінчає.

***

Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Ксені нашій всі дарунки
Тільки вищого ґатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!

***

З Днем ангела ми тебе вітаємо,
Багато грошенят бажаємо,
Щоб не цуралось тебе щастя,
Щоб оминали всі напасті,
Щоб гори низовиною стали,
Хвилі в морі в шторм пропали,
Щоб усмішкою нас все тішила,
З кожним днем тільки гарнішала!

Листівки на День ангела Ксенії

День ангела Ксенії 2024: привітання, яскраві листівки та вірші фото 3
фото з відкритих джерел
День ангела Ксенії 2024: привітання, яскраві листівки та вірші фото 4
фото з відкритих джерел
День ангела Ксенії 2024: привітання, яскраві листівки та вірші фото 5
фото з відкритих джерел
День ангела Ксенії 2024: привітання, яскраві листівки та вірші фото 6
фото з відкритих джерел
День ангела Ксенії 2024: привітання, яскраві листівки та вірші фото 7
фото з відкритих джерел

Нагадаємо, 24 січня відзначається День зовнішньої розвідки України, Міжнародний день освіти та Міжнародний жіночий спортивний день. Віряни вшановують пам’ять преподобної Ксенії.

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Теги: свята свято календар

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