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15 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Катерина Іванова
glavcom.ua
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15 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 червня святкують День захисту людей похилого віку. Часто представники похилого віку дискримінуються за віковою ознакою, проте ми їм зобов'язані своїм існуванням та безтурботним життям
фото з відкритих джерел

Якщо сьогодні погода погана – це до спекотного літа і теплої осені

Сьогодні, 15 червня, День захисту людей похилого віку. Віряни вшановують пам'ять святого пророка Амоса. 

Яке сьогодні церковне свято

15 червня в церковному календарі – день пам’яті святого пророка Амоса. Амос виступав проти ідолопоклонства та соціальної несправедливості. В своїх проповідях Амос відстоював суворий монотеїзм та закликав до милосердя. Він розповідав про недоліки суспільства та закликав до рівності перед Богом.

15 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1
фото з відкритих джерел

Який сьогодні день в Україні і світі 

15 червня в Україні і світі святкують День захисту людей похилого віку. Щорічна подія, яка була встановлена світовою спільнотою 2011 року. Часто представники похилого віку дискримінуються в суспільстві за віковою ознакою, проте ми їм зобов'язані своїм існуванням, безтурботним життям та добробутом.

Також 15 червня Всесвітній день жонглювання. Дату обрали не випадково. Саме цього дня 1947 року відбулося створення Міжнародної асоціації жонглерів. Жонглювання – це маніпулювання різними предметами, яке допомагає розвинути спритність рук і координацію, випрямити поставу і позбутися стресу.

15 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2
фото з відкритих джерел

А ще 15 червня Міжнародний день серфінгу. Подія була започаткована за ініціативи Surfing Magazine та Surfrider 2005 року. Вона щороку припадає на третю суботу червня. Серфінг – це досить популярний водний вид спорту, який полягає в тому, щоб рухатися на хвилі за допомогою спеціальної дошки.

15 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3
фото з відкритих джерел

Також 15 червня Всесвітній день пожертвувань. Хоча це й маловідома, але дуже важлива подія. Вона була заснована ще 2010 року. Головна мета її створення полягає у тому, щоб залучити якомога більше людей до благодійності.

15 червня святкують Всесвітній день вітру. Свято було започатковане за ініціативи Європейської вітроенергетичної асоціації 2007 року. Вітер є невичерпним і чистим природним ресурсом, який має чималий потенціал. Якщо перейти на вітроенергетику, то можна зупинити деякі негативні екологічні зміни.

15 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4
фото з відкритих джерел

Що не можна робити 15 червня

  • Не відмовляйте в милостині, тому що самі станете жебраком.
  • Не можна сваритися, тому що довго не помиритесь.
  • Забороняється купатися у відкритих водоймах – на дно затягне нечиста сила.

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Народні прикмети і традиції на 15 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день: 

  • дивилися, який сьогодні день: вранці багато роси на траві – літо буде погожим;
  • погода погана – до спекотного літа і теплої осені;
  • дощить – до поганого урожаю жита;
  • коники дуже голосно стрекочуть – буде дощ;
  • на небі перисті хмари – два дні дощитиме.

Якщо сон, який наснився проти 15 червня, не здійниться протягом 24 днів, тоді вже й не варто чекати на його здійснення.

Цього дня народилися:

  • 1941 рік – видатний український кіноактор, сценарист, режисер, письменник Іван Миколайчук;
  • 1946 рік – кобзар, кандидат мистецтвознавства Михайло Хай;
  • 1972 рік – український політичний діяч Андрій Мохник.

Які сьогодні іменини: Михайло, Григорій, Семен, Степан, Федір.

Пам’ятні дати 15 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 15 червня:

  • 1215 рік – англійський король Джон Безземельний скріплює своєю печаткою Велику Хартію Вольностей (Magna Charta), яка гарантувала права та привілеї лицарства, надання свободи дій церкві та зобов'язувала короля дотримуватися державних законів;
  • 1834 рік – відкривають Київський університет;
  • 1851 рік – у Балтиморі молочар Джекоб Фуссель засновує першу у світі фабрику з виробництва морозива;
  • 1869 рік – Джон Веслі Гаят отримує патент на целулоїд;
  • 1924 рік – керівником ФБР стає Едгар Гувер, котрий пробуває на цьому посту наступні 48 років, аж до своєї смерті 1972 року;
  • 2007 рік – відбувається прем'єрний показ першого українського анімаційного мультсеріалу «Лис Микита».

Погода на 15 червня

Сьогодні, 15 червня, в Києві ввечері розвидниться, до цього хмарно, вдень можливий дрібний дощ. У Львові ясний ранок та вечір, вдень хмарно, без опадів. У Харкові похмуро, вдень та ввечері дрібний дощ, який буде поступово посилюватися. В Одесі хмарно до вечора, коли небо стане ясним, вночі дрібний дощ, потім без опадів.

Температура повітря в Києві +20 вдень та +17 вночі. У Львові +20 вдень та +12 вночі. У Харкові +26 вдень та +18 вночі. В Одесі +25 вдень та +19 вночі.

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Теги: календар повітря університет вітер традиції Веслі серфінг свято король письменник

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