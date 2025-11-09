Головна Техно Авто
Ринок «подарованих» авто в Україні закріпив статус практичності: які автомобілі найбільш популярні

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Найбільш незвичним та історичним подарунком став зелений АЗЛК 402 1958 року випуску
фото з відкритих джерел

Середній вік подарованого авто – 11 років, а лідерами щедрості стали Volkswagen і BMW, а найексклюзивнішим презентом став АЗЛК 402 1958 року випуску.

У третьому кварталі 2025 року (липень, серпень, вересень) українці офіційно оформили передачу 9686 легкових автомобілів як подарунок. Ринок «подарованих» авто є переважно сімейним та практичним, а не демонстрацією розкоші. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Інститут досліджень авторинку.

Ринок подарованих авто демонстрував стабільність. У липні українці подарували 3200 легковиків, а в серпні стався пік щедрості – 3286 авто. У вересні показник повернувся до липневої позначки у 3200 машин.

Середній вік автомобіля, який перейшов у спадок чи в подарунок, становить 11 років. Це підкреслює, що дарують перевірені та надійні транспортні засоби.

Список найпопулярніших подарованих марок майже повністю повторює Топ-продажів на вторинному ринку:

  • Беззаперечний лідер – Volkswagen (1053 шт.). Справжній «народний автомобіль» став і «народним подарунком».
  • За ним крокує BMW (895 шт.), а далі йде перевірена часом трійка: Toyota (747), Audi (703) та Mercedes-Benz (609).

Серед конкретних моделей картина ще чіткіша, відображаючи перевагу класики:

  • Volkswagen Passat (263 шт.) – король будь-яких рейтингів.
  • Skoda Octavia (243 шт.) – вічна суперниця «Пасата», ідеальний варіант для подарунка «з розумом».
  • Toyota Camry (188 шт.) – для тих, хто цінує комфорт та статус.

У списку також міцно закріпилися баварці BMW 5 Series та X5, народний Volkswagen Golf та представницька Audi A6.

У статистиці дарування знайшлося місце й для справжніх ексклюзивів. Серед тисяч практичних машин промайнули й справжні діаманти: було подаровано 6 Bentley, 9 Maserati, та по 2 Rolls-Royce і Aston Martin.

Найбільш незвичним та історичним подарунком став зелений АЗЛК 402 1958 року випуску – справжня «капсула часу», ровесниця початку космічної ери.

Щедрість українців не обмежувалася лише легковиками. За три місяці також було подаровано 1014 вантажівок, дві сотні мотоциклів і навіть 85 автобусів.

Нагадаємо, у жовтні українці придбали рекордну кількість нових автомобілів за останні 13 місяців. Експерти «Укравтопрому»‎ зазначають, усього було придбано 7,8 тисячі авто, що більше за минулий рік в 1,3 рази та на 14 %, в порівнянні з вереснем 2025 року. 

Теги: автомобіль подарунок

