Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» це загроза для інвестицій в Україну – Асоціація добувної промисловості

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» це загроза для інвестицій в Україну – Асоціація добувної промисловості
НАДПУ закликала Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури не погоджувати ініціативу підвищення тарифів
фото: glavcom.ua

Підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» зруйнує довіру інвесторів до України – НАДПУ

Національна асоціація добувної промисловості України (НАДПУ) заявила про серйозні ризики для інвестиційного клімату через плани «Укрзалізниці» підвищити вантажні тарифи сумарно на понад 40% у 2025–2026 роках. Як підкреслюють у НАДПУ, ця ініціатива є економічно необґрунтованою і стратегічно хибною, адже вдарить по базових галузях, що забезпечують валютні надходження, робочі місця та експортну стабільність країни. 

«Добувна промисловість залишається одним із небагатьох секторів, які сьогодні утримують економіку від падіння. Замість підтримки державна монополія обирає шлях підвищення тарифів як універсального рішення, яке ставить під загрозу інвестиції та робочі місця», – заявили в асоціації.

У НАДПУ нагадали, що вантажний сегмент «Укрзалізниці» лишається прибутковим і без підвищення тарифів: у 2024 році він приніс компанії понад 20 млрд грн операційного прибутку при рентабельності близько 25%. Але компанія прогнозує загальний збиток на рівні 28 млрд грн у 2026 році, переважно через дотаційність пасажирського сектору.

В асоціації наголошують: «Укрзалізниця» перекладає фінансування соціальних перевезень на промисловість, тоді як у країнах ЄС пасажирські перевезення фінансуються з державних або місцевих бюджетів. Такий підхід дозволяє європейським залізницям залишатися фінансово стабільними, не підриваючи конкурентоспроможність експорту.

«Україна не може рухатися в протилежному напрямку – перекладаючи соціальні витрати на бізнес. Це руйнує логістику, довіру інвесторів і економічну безпеку держави», – підкреслили у НАДПУ.

Підвищення тарифів під час війни, за оцінкою асоціації, є сигналом недовіри до бізнесу і фактором, що може відлякати стратегічних інвесторів. Зростання вартості перевезень на десятки відсотків без зрозумілої логіки означає непередбачувану собівартість, зрив контрактів і відтік капіталу.

Особливу тривогу викликає ситуація на фоні підписаної угоди між Україною та США щодо співпраці у сфері критичних корисних копалин, зокрема титану та літію. НАДПУ попереджає, що нестабільна тарифна політика «Укрзалізниці»  може зруйнувати фінансові моделі американських проектів ще на етапі планування, поставивши під сумнів стратегічне партнерство.

«Держава має діяти як передбачуваний партнер, а не створювати ризики для тих, хто готовий інвестувати у відновлення України. Підвищення тарифів – це короткострокове рішення, яке може коштувати нам довіри міжнародних союзників», – йдеться у зверненні.

НАДПУ закликала Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, очолюване Олексієм Кулебою, не погоджувати ініціативу підвищення тарифів, наголосивши, що це не технічне, а політичне рішення, яке визначає позицію держави перед інвесторами.

Замість цього потрібно створити механізм фінансування пасажирських перевезень з держбюджету як окрему статтю видатків, оптимізувати постійні витрати та інфраструктуру «Укрзалізниці», підвищити продуктивність праці, та впровадити європейську модель поділу вантажного й пасажирського сегментів, щоб тарифи відповідали реальним витратам.

Читайте також:

Теги: тарифи Укрзалізниця перевезення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Моді заперечує обіцянку Трампу про відмову від російської сировини
Трамп випробовує відносини Індії з Росією: що поставлено на карту
21 жовтня, 16:14
Трамп пропонує запровадити тариф на російську нафту для Китаю
The Telegraph: Трамп створює фонд перемоги України, який фінансуватиметься коштом Китаю
16 жовтня, 17:47
Експерт зазначив, що без вирішення критичних проблем жодна реформа енергоринку не буде повноцінною
Боргова криза та прайс-кепи гальмують розвиток енергоринку – експерт
14 жовтня, 15:15
Вибухотехніки та співробітники правоохоронних органів обстежили потяги на предмет вибухівки
«Укрзалізниця» отримала повідомлення про замінування потягів
11 жовтня, 13:34
В «Укрметалургпромі» зазначають: різниця у тарифах суттєво знижує конкурентоспроможність українських експортерів
Вартість вантажних залізничних перевезень в Україні перевищила тарифи ЄС
10 жовтня, 15:20
Для перевезення пасажирів залучено резервний транспорт і автобуси місцевих громад
«Укрзалізниця» зробила заяву про рух потягів на Сумщину та Чернігівщину 
9 жовтня, 17:31
Окупанти вдарили по залізниці на Сумщині
Чому Суми та Чернігів? Зеленський пояснив логіку останніх ударів ворога
9 жовтня, 10:20
Особливо підлим моментом атаки став другий удар по електровозу
Удар по вокзалу Шостки. Серед постраждалих троє дітей
4 жовтня, 13:40
Через обстріли на Сумщині сталося пошкодження інфраструктури та знеструмлення, що спричинило затримки в русі поїздів
Рух поїздів на Сумщині затримано через обстріли
2 жовтня, 00:55

Економіка

Мінфін підштовхує банки давати більше кредитів бізнесу
Мінфін підштовхує банки давати більше кредитів бізнесу
Підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» це загроза для інвестицій в Україну – Асоціація добувної промисловості
Підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» це загроза для інвестицій в Україну – Асоціація добувної промисловості
Майже 400 тис. грн за гектар. Де в Україні найдорожча та найдешевша земля
Майже 400 тис. грн за гектар. Де в Україні найдорожча та найдешевша земля
Туристичний збір різко підскочив у цьогорічний сезон відпусток
Туристичний збір різко підскочив у цьогорічний сезон відпусток
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5%: що зміниться
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5%: що зміниться
Рада в першому читанні ухвалила держбюджет-2026
Рада в першому читанні ухвалила держбюджет-2026

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Вчора, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua