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ДБР з'ясувало, скільки грошей невістка Крупи не внесла до декларації

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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ДБР з'ясувало, скільки грошей невістка Крупи не внесла до декларації
Катерина Крупа разом з чоловіком – сином колишньої очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи
фото: patrioty.org.ua

На рахунку в австрійському банку зберігалася сума, яка на той момент перевищувала 19,5 млн грн

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо невістки колишньої очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи – Катерини Крупи. Експосадовицю Міністерства юстиції обвинувачують у тому, що вона не задекларувала $540 тис. на рахунку в австрійському банку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДБР.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні вже передали до суду. На момент вчинення правопорушення Катерина Крупа очолювала одне з управлінь Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України у Хмельницькому.

За даними слідства, у щорічній декларації за 2022 рік експосадовиця не вказала рахунок в одному з банків Австрії та гроші, які на ньому зберігалися.

Йдеться про $540 тис., що на той момент становило понад 19,5 млн грн. Наразі Катерину Крупу звільнено з посади. В органах юстиції вона більше не працює.

У червні 2026 року слідчі ДБР у взаємодії з Національним агентством з питань запобігання корупції та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою повідомили експосадовиці про підозру. Своєї вини вона не визнала.

«Походження цих коштів, а також інші можливі оборудки представників цієї бізнес-родини досліджуються у межах окремих кримінальних проваджень», – заявили у ДБР.

Катерину Крупу обвинувачують в умисному декларуванні неправдивих відомостей, які відрізняються від достовірних на суму понад 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Її дії кваліфікували за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.

У разі доведення вини їй загрожує до двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Нагадаємо, 4 жовтня 2024 року ДБР повідомило, що викрило тодішню очільницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу та її сина – керівника обласного управління Пенсійного фонду – на незаконному збагаченні. Під час обшуків правоохоронці виявили майже $6 млн готівкою у різних валютах, а також низку медичних документів і списки з прізвищами та діагнозами.

5 жовтня Крупі повідомили про підозру в незаконному збагаченні. 7 жовтня суд заарештував її на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 500 млн грн.

Після резонансу навколо справи РНБО доручила перевірити та переглянути необґрунтовані рішення щодо встановлення інвалідності посадовцям, а також провести аудит відповідних пенсійних нарахувань.

4 вересня 2025 року Вищий антикорупційний суд змінив Тетяні Крупі запобіжний захід, звільнивши її з-під варти та зменшивши заставу до 20 млн грн. Згодом заставу внесли в повному обсязі.

27 жовтня НАБУ повідомило про завершення досудового розслідування щодо колишньої очільниці МСЕК, а також її чоловіка та сина. За даними слідства, упродовж 2020-2024 років Крупа незаконно отримала приблизно 160 млн грн, залучивши до схеми членів своєї родини.

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Теги: суд корупція в Україні НАБУ Тетяна Крупа

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