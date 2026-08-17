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Росіяни атакували шахту на Дніпропетровщині: є загиблий

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росіяни атакували шахту на Дніпропетровщині: є загиблий
Масована атака РФ пошкодила шахту ДТЕК на Дніпропетровщині
фото: pxhere (ілюстративне)

Безпілотники суттєво пошкодили інфраструктуру підприємства, ще один працівник зазнав поранення

Російські війська 17 серпня масовано атакували безпілотниками територію однієї з шахт ДТЕК у Дніпропетровській області. Унаслідок удару загинув працівник підприємства, ще один отримав поранення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДТЕК.

За даними компанії, російські безпілотники здійснили масовану атаку на територію шахти. Один із працівників підприємства загинув. «На жаль, внаслідок атаки загинув наш колега. Щиро співчуваємо його родині та близьким», – повідомили у ДТЕК.

Ще один працівник шахти внаслідок російської атаки отримав поранення. Медики надали йому необхідну допомогу. Інформації про характер поранень та стан постраждалого у компанії не навели.

Російський удар також завдав значних пошкоджень самому підприємству. У ДТЕК повідомили, що внаслідок атаки суттєво пошкоджено інфраструктуру шахти.

Наразі наслідки російського обстрілу уточнюються. Інформації про масштаби руйнувань, пошкоджене обладнання та вплив атаки на подальшу роботу підприємства у ДТЕК поки не повідомили.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли рятувальників під час гасіння пожежі у Марганці Дніпропетровської області. Через ворожий удар у місті зайнялася двоповерхова нежитлова будівля.

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Теги: ДТЕК окупанти росія

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