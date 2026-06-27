Одеська єпархія УПЦ МЦ відлучила від причастя активну фанатку Московської церкви Кохановську

Раніше Вікторія Кохановська відзначилася під час мітингів прихильників УПЦ МП під Києво-Печерською лаврою

Митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел відлучив від церковного спілкування Вікторію Кохановську до принесення каяття та спростування наклепів

Одеська єпархія Української православної церкви оприлюднила указ про відлучення Вікторії Святославівни Кохановської від церковної єдності та Таїнства Святого Причастя. Про це пише «Главком» із посиланням на Одеську єпархію у Facebook.

Документ підписав Митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел, який також є старшим постійним членом Священного синоду УПЦ. Копію указу направлено Предстоятелю УПЦ, Митрополиту Київському і всієї України Онуфрію.

Згідно з текстом указу від 27 червня 2026 року (№ 245/63), таке рішення ухвалено на підставі 55 Правила Святих Апостолів та 6 Правила II Вселенського Собору. Причиною покарання вказано хамство, втрату жіночої гідності, умисну неповагу до церковної ієрархії, поширення неправдивих чуток, бездоказові звинувачення та наклепи.

Також у провину Кохановській ставлять принизливі висловлювання та образу представників духовенства УПЦ (архієреїв, священників, дияконів та чернецтва), свідомі спроби спровокувати ворожнечу між ієрархами та вірянами, провокативні заклики до повалення церковного благочинна, а також введення вірних у спокусу та сум'яття.

Зазначені обмеження діятимуть доти, доки Вікторія Кохановська не принесе щирого публічного каяття, не спростує поширені наклепи та не виправить своє життя.

фото: Одеська єпархія

Нагадаємо, активну фанатку Московської церкви Вікторію Кохановську забрали на допит в СБУ. Жінка відзначилася під час мітингів прихильників УПЦ МП під Києво-Печерською лаврою.

Як розповіла Вікторія у коментарі в одному із релігійних видань, у повістці написано лише, що вона проходить свідком у справі, проте невідомо, що за справа, у повістці вказано лише номер провадження – усі подробиці засекречені через режим воєнного часу.