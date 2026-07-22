Держслужба підтвердила зв'язок Почаївської лаври з Москвою

ДЕСС: Почаївська лавра входить до Київської митрополії УПЦ, афілійованої з РПЦ

Почаївська Свято-Успенська лавра має зв'язки з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої заборонена в Україні. Про це 22 липня повідомила Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) за результатами дослідження, яке тривало з 24 червня, пише «Главком».

Що встановила дослідницька група

Голова дослідницької групи ДЕСС Віктор Єленський дійшов висновку, що Почаївська лавра є структурним підрозділом Української православної церкви (УПЦ) і входить до складу Київської митрополії УПЦ, яку вже визнано афілійованою з РПЦ – іноземною релігійною організацією, забороненою в Україні.

Про зв'язок свідчать статут і документи храму. Крім того, статут самої РПЦ передбачає обов'язкове входження керівника Почаївської лаври до статутних органів управління Російської церкви.

Чому це важливо

РПЦ на чолі з патріархом Кирилом виправдовує війну Росії проти України та благословляє вбивства українців. Церква також має осередки в Європі, де працює над формуванням проросійських позицій. В Україні діяльність РПЦ заборонена з вересня 2024 року.

Почаївська лавра на Тернопільщині нині перебуває під контролем УПЦ Московського патріархату, хоча раніше входила і до православної, і до Української греко-католицької церков. У 2023 та 2025 роках правоохоронці вже проводили в лаврі обшуки – зокрема через підозри в поширенні співробітниками російської ідеології.

Нагадаємо, 20 серпня 2024 року Верховна Рада ухвалила закон про заборону діяльності релігійних організацій, пов'язаних із Росією, – зокрема РПЦ та УПЦ МП. Тоді ж президент Володимир Зеленський заявив, що «час тих, хто освячує терор, закінчився» в Україні.

Схожа історія розгортається і навколо Києво-Печерської лаври: ще 2023 року УПЦ МП мала залишити її територію, однак судова тяганина затягнулася – за словами гендиректора заповідника Максима Остапенка, на території Лаври досі проживають близько 140 представників громади УПЦ МП.