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Ботомережі атакували Драпатого: головком розповів про мету кампанії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Ботомережі атакували Драпатого: головком розповів про мету кампанії
Головком ЗСУ заявив про інформаційну атаку на нього та його родину
фото: Генералний штаб ЗСУ

До інформаційних атак долучили й родину головнокомандувача, якій почали приписувати заяви та позиції

Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий заявив про скоординовані інформаційні атаки проти нього, до яких залучали ботомережі. За його словами, метою таких кампаній було посіяти недовіру всередині держави та між військом і суспільством. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис головнокомандувача ЗСУ.

Драпатий зазначив, що посада головнокомандувача постійно перебуває під прицілом інформаційних атак, а кампанії проти нього розпочалися ще з перших днів роботи.

«Посада Головнокомандувача завжди буде мішенню інформаційних атак. Вони почалися з перших днів моєї роботи, і це очікувано. Мета таких кампаній – посіяти недовіру всередині держави та між військом і суспільством», – заявив він.

За словами головкома, частина інформаційних атак мала скоординований характер. Для їх проведення використовували ботомережі, виявленням та блокуванням яких займалося Міністерство цифрової трансформації.

«Частина цих атак ведеться скоординовано, із залученням ботомереж. Дякую Міністерству цифрової трансформації за виявлення і блокування таких мереж. Це важлива робота, і вона триває», – наголосив Драпатий.

Окремо головнокомандувач відреагував на інформацію, яку поширюють нібито від імені членів його родини. Він наголосив, що його близькі не роблять публічних заяв, не надають офіційних коментарів та не уповноважували інших людей говорити від їхнього імені.

«Окремо наголошую: члени моєї сім'ї не роблять публічних заяв, не дають офіційних коментарів і не уповноважували нікого говорити від їхнього імені. Будь-які висловлювання чи позиції, які їм приписують, не відповідають дійсності», – заявив головком.

Драпатий закликав українців перевіряти джерела інформації та не поширювати неперевірені повідомлення. «Прошу дотримуватися інформаційної гігієни: перевіряти джерела і не поширювати неперевірене. У нас одна спільна мета – наближення перемоги. На ній зосереджений зараз я, і на ній прошу зосереджувати зусилля кожного», – підсумував він.

Нагадаємо, раніше у соцмережах поширювали нібито заяву дружини головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого про «потужний внутрішній супротив» його реформам та можливу дострокову відставку.

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Теги: ЗСУ Михайло Драпатий

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