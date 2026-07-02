Російський удар пошкодив храм УПЦ МП в Києві

Вибухова хвиля пошкодила ікони, вівтарну частину та церковну лавку, настоятель звернувся по допомогу для відновлення святині

Унаслідок масованого російського обстрілу Києва в ніч на 2 липня зазнав пошкоджень храм на честь Казанської ікони Божої Матері Української православної церкви Московського патріархату. Про це повідомляє «Главком».

фото: Київська митрополія УПЦ/Facebook

Храм розташований на території Першого Дарницького благочиння. Внаслідок російської атаки у будівлі вибило вікна, пошкоджено ікони, вівтарну частину, стіни, двері та віконні рами. Крім того, на стінах храму утворилися тріщини. Також пошкоджено прихрамову територію та будівлю церковної лавки.

фото: Київська митрополія УПЦ/Facebook

Настоятель храму протоієрей Василій Клим звернувся до всіх небайдужих із проханням допомогти у відновленні святині після російського удару.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Унаслідок цього загинули та постраждали люди. Зокрема, виникли пожежі, руйнування цивільної інфраструктури й житлових будинків у декількох районах міста. Рятувальники показали наслідки.

Також унаслідок масованої комбінованої атаки Росії на Київщину троє чоловіків отримали поранення. Двоє постраждалих госпіталізовані до медичних закладів.

Як повідомлялося, у ніч на 2 липня РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів.

До слова, унаслідок чергового масованого обстрілу Києва в ніч на 2 липня суттєвих руйнувань зазнав український бізнес. Російський удар повністю знищив склад відомої мережі магазинів техніки та електроніки Moyo. Зауважимо, що у Києві 3 липня оголошено день жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки РФ.