Російський удар пошкодив храм УПЦ МП в Києві
Вибухова хвиля пошкодила ікони, вівтарну частину та церковну лавку, настоятель звернувся по допомогу для відновлення святині
Унаслідок масованого російського обстрілу Києва в ніч на 2 липня зазнав пошкоджень храм на честь Казанської ікони Божої Матері Української православної церкви Московського патріархату. Про це повідомляє «Главком».
Храм розташований на території Першого Дарницького благочиння. Внаслідок російської атаки у будівлі вибило вікна, пошкоджено ікони, вівтарну частину, стіни, двері та віконні рами. Крім того, на стінах храму утворилися тріщини. Також пошкоджено прихрамову територію та будівлю церковної лавки.
Настоятель храму протоієрей Василій Клим звернувся до всіх небайдужих із проханням допомогти у відновленні святині після російського удару.
Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Унаслідок цього загинули та постраждали люди. Зокрема, виникли пожежі, руйнування цивільної інфраструктури й житлових будинків у декількох районах міста. Рятувальники показали наслідки.
Також унаслідок масованої комбінованої атаки Росії на Київщину троє чоловіків отримали поранення. Двоє постраждалих госпіталізовані до медичних закладів.
Як повідомлялося, у ніч на 2 липня РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів.
До слова, унаслідок чергового масованого обстрілу Києва в ніч на 2 липня суттєвих руйнувань зазнав український бізнес. Російський удар повністю знищив склад відомої мережі магазинів техніки та електроніки Moyo. Зауважимо, що у Києві 3 липня оголошено день жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки РФ.
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