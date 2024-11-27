Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Справа Ставицького: суд скасував арешт майна рідні ексміністра енергетики

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Справа Ставицького: суд скасував арешт майна рідні ексміністра енергетики
Ставицький за часів Януковича був міністром енергетики та вугільної промисловості
фото з відкритих джерел

Майно родини Ставицького було заарештоване у справі про заволодіння об’єктами комплексу відпочинку «Пуща-Водиця»

Вишгородський районний суд Київської області скасував арешт майна родичів колишнього міністра енергетики Едуарда Ставицького. Про це йдеться в ухвалі суду від 6 листопада, повідомляє «Судовий репортер».

Як зазначається, з-під арешту звільнено квартири, земельні ділянки, а також ювелірні вироби в загальній кількості 270 позицій.

Сину експосадовця Станіславу Ставицькому скасували арешт із шести квартир, пʼяти машиномісць і двох гаражів. У дружини експосадовця Олени Ставицької скасовано арешт із чотирьох квартир. Також їй мають повернути $24,7 тис. і численні ювелірні прикраси та біжутерію, які були визнані речовими доказами і передані до державного сховища.

З-під арешту звільняється майно, зареєстроване на тещу Валентину Ушакову, – квартира, земельна ділянка, котедж, шість машиномісць. Також тещі Ставицького буде повернено численні прикраси, в тому числі три чоловічі годинники – це, начебто памʼять від покійного чоловіка.

Батьку Ставицького повертають 20 наручних годинників і 14 запонок, два нагрудні знаки – з Ярославом Мудрим і Георгієм Побідоносцем, вилучені в березні 2014-го. Хоча відомо, що батько Ставицького зберігав у квартирі за місцем обшуку значно більше майна – $4,8 млн і кілограми золота в злитках. Але, як пише видання, ця частина майна під арештом не опинилася і її місцерозташування невідоме.

Нагадаємо, майно родини Ставицького з 2014 року було заарештоване у справі про заволодіння об’єктами комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» урочища «Межигір’я», де облаштував собі резиденцію експрезидент-втікач Віктор Янукович.

21 червня 2024 року Вишгородський райсуд звільнив Ставицького і приватного нотаріуса Юлію Ткаченко від кримінальної відповідальності за строками давності. Це стало можливим після того, як Ставицький зі своїм адвокатом узяли участь у судовому засіданні по відеозвʼязку за допомогою системи EasyCon. Останні 10 років Ставицький був оголошений у розшук і розслідування стосовно нього проводилося заочно.

За версією обвинувачення, «Межигірʼя» вивели із державної власності ще у 2007 році, за президентства Віктора Ющенка. Організаторами оборудки вважалися голова правління НАК «Надра України Едуард Ставицький, а також ексдиректор ТОВ «Медінвесттрейд» Павло Литовченко і нотаріус Юлія Ткаченко.

Спочатку майно, вартістю понад пів мільярда, вилучили з управління Державного управління справами з передачею до статутного капіталу НАК «Надра України», а далі його обміняли під виглядом рівноцінного на майно ТОВ «Медінвесттрейд», вартістю близько 33 млн грн. Потім фактичним власником «Межигір’я» став Віктор Янукович, який, ставши президентом, розбудував там свою приватну резиденцію. Своєю чергою, Ставицький за часів президента Януковича став міністром енергетики та вугільної промисловості.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд зняв арешт з колишньої приватної резиденції президента-втікача Віктора Януковича «Межигір’я».

До слова, у 2016 році «Главком» першим опублікував копію документа, що засвідчує: третій президент України подарував «Межигір'я» Віктору Януковичу на День народження. Однак сам Ющенко заперечив свою провину в передачі резиденції «Межигір'я» з державної власності у приватну.

Читайте також:

Теги: майно арешт Межигір’я суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Правоохоронці звинуватили експрезидента Бразилії у спробі держперевороту
Правоохоронці звинуватили експрезидента Бразилії у спробі держперевороту
22 листопада, 17:22
Орбан назвав «цинічним» ордер на арешт Нетаньягу
Одна з країн-підписантів Римського статуту запросила Нетаньягу в гості
22 листопада, 16:23
«Загроза нацбезпеці і корупційні ризики. Що задумав Стефанчук?»
Реформа системи юросіб, чи масштабний перерозподіл країни? Що зріє у Верховній Раді
18 листопада, 21:53
Ремонт укриття зі збитками у 230 тис. гривень: начальник Подільської РДА отримав підозру
Ремонт укриття зі збитками у 230 тис. гривень: начальник Подільської РДА отримав підозру
15 листопада, 13:11
Восени 2022 року Вадим Рабінович втратив депутатським мандат на підставі позбавлення його громадянства України
Обвинувачений у зраді Рабінович надурив державу і врятував своє майно від конфіскації
2 листопада, 21:00
У Москві засудили студента до 16 років
Суд РФ на 16 років тюрми засудив студента, який знімав на відео військкомат
1 листопада, 03:07
Відповідно до рішення Апеляційного суду, готельний комплекс залишився у державній власності в особі Національної академії наук України
Готельний комплекс «Феофанія» залишається у власності Національної академії наук: рішення суду
31 жовтня, 21:55
Комунальне підприємство восени 2022 року оплатило роботи з проведення капітального ремонту парку «Молодіжний» у Деснянському районі міста Києва
Збитки у понад 614 тис. грн: столичний посадовець нажився на ремонті парку «Молодіжний»
31 жовтня, 14:05
Путіністка Повалій тепер милується ялинками в Москві
Зрадниця Повалій зізналася, за чим у Києві сумує
27 жовтня, 20:33

Кримінал

Справа Ставицького: суд скасував арешт майна рідні ексміністра енергетики
Справа Ставицького: суд скасував арешт майна рідні ексміністра енергетики
Влаштували теракт у Житомирі: правоохоронці затримали агентів РФ
Влаштували теракт у Житомирі: правоохоронці затримали агентів РФ
Працівниця метро Харкова повідомляла про переміщення ТЦК: як її покарали
Працівниця метро Харкова повідомляла про переміщення ТЦК: як її покарали
Двічі судимий за ухилення від мобілізації. Який вирок отримав мешканець Рівненщини?
Двічі судимий за ухилення від мобілізації. Який вирок отримав мешканець Рівненщини?
Архімандрита Московської церкви засуджено за підтримку окупації Херсонщини
Архімандрита Московської церкви засуджено за підтримку окупації Херсонщини
На Чернігівщині прикордонники затримали чергових «підкорювачів» білоруського кордону
На Чернігівщині прикордонники затримали чергових «підкорювачів» білоруського кордону

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
132K
Третя світова почнеться? Тімоті Снайдер розʼяснив новий задум Путіна
112K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 листопада: ситуація на фронті
72K
Зменшення граничного віку для мобілізації: нардеп розповів, коли Рада розгляне законопроєкт
40K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 листопада 2024
8659
З українських вишів відраховано більше 20 тис. студентів. Міносвіти назвало причину
5209
Росія готується до наступу на Дніпропетровщину – ISW

Новини

МВФ та Єврокомісія поставили крапку в питанні оподаткування тютюнових стіків
Сьогодні, 12:26
Мінлива хмарність, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 27 листопада
Сьогодні, 06:00
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:43
27 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
ЄБРР ніколи не заявляв про неготовність фінансувати ДТЕК Ахметова – офіційна заява банку
Вчора, 16:48
Енергетики ДТЕК вчергове потрапили під обстріл на Дніпропетровщині
Вчора, 13:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua