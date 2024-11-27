Справа Ставицького: суд скасував арешт майна рідні ексміністра енергетики

Майно родини Ставицького було заарештоване у справі про заволодіння об’єктами комплексу відпочинку «Пуща-Водиця»

Вишгородський районний суд Київської області скасував арешт майна родичів колишнього міністра енергетики Едуарда Ставицького. Про це йдеться в ухвалі суду від 6 листопада, повідомляє «Судовий репортер».

Як зазначається, з-під арешту звільнено квартири, земельні ділянки, а також ювелірні вироби в загальній кількості 270 позицій.

Сину експосадовця Станіславу Ставицькому скасували арешт із шести квартир, пʼяти машиномісць і двох гаражів. У дружини експосадовця Олени Ставицької скасовано арешт із чотирьох квартир. Також їй мають повернути $24,7 тис. і численні ювелірні прикраси та біжутерію, які були визнані речовими доказами і передані до державного сховища.

З-під арешту звільняється майно, зареєстроване на тещу Валентину Ушакову, – квартира, земельна ділянка, котедж, шість машиномісць. Також тещі Ставицького буде повернено численні прикраси, в тому числі три чоловічі годинники – це, начебто памʼять від покійного чоловіка.

Батьку Ставицького повертають 20 наручних годинників і 14 запонок, два нагрудні знаки – з Ярославом Мудрим і Георгієм Побідоносцем, вилучені в березні 2014-го. Хоча відомо, що батько Ставицького зберігав у квартирі за місцем обшуку значно більше майна – $4,8 млн і кілограми золота в злитках. Але, як пише видання, ця частина майна під арештом не опинилася і її місцерозташування невідоме.

Нагадаємо, майно родини Ставицького з 2014 року було заарештоване у справі про заволодіння об’єктами комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» урочища «Межигір’я», де облаштував собі резиденцію експрезидент-втікач Віктор Янукович.

21 червня 2024 року Вишгородський райсуд звільнив Ставицького і приватного нотаріуса Юлію Ткаченко від кримінальної відповідальності за строками давності. Це стало можливим після того, як Ставицький зі своїм адвокатом узяли участь у судовому засіданні по відеозвʼязку за допомогою системи EasyCon. Останні 10 років Ставицький був оголошений у розшук і розслідування стосовно нього проводилося заочно.

За версією обвинувачення, «Межигірʼя» вивели із державної власності ще у 2007 році, за президентства Віктора Ющенка. Організаторами оборудки вважалися голова правління НАК «Надра України Едуард Ставицький, а також ексдиректор ТОВ «Медінвесттрейд» Павло Литовченко і нотаріус Юлія Ткаченко.

Спочатку майно, вартістю понад пів мільярда, вилучили з управління Державного управління справами з передачею до статутного капіталу НАК «Надра України», а далі його обміняли під виглядом рівноцінного на майно ТОВ «Медінвесттрейд», вартістю близько 33 млн грн. Потім фактичним власником «Межигір’я» став Віктор Янукович, який, ставши президентом, розбудував там свою приватну резиденцію. Своєю чергою, Ставицький за часів президента Януковича став міністром енергетики та вугільної промисловості.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд зняв арешт з колишньої приватної резиденції президента-втікача Віктора Януковича «Межигір’я».

До слова, у 2016 році «Главком» першим опублікував копію документа, що засвідчує: третій президент України подарував «Межигір'я» Віктору Януковичу на День народження. Однак сам Ющенко заперечив свою провину в передачі резиденції «Межигір'я» з державної власності у приватну.