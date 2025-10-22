Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Комбінована атака на Україну: приблизна мапа руху ракет та дронів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Комбінована атака на Україну: приблизна мапа руху ракет та дронів
фото: Facebook/Генштаб

Основною ціллю ворожих ударів стала столиця

У ніч на 22 жовтня російська загарбницька армія завдала комбінованого удару по території України. Telegram-канал «ППО радар» оприлюднив приблизного руху ракет та дронів під час атаки, передає «Главком».

Основний напрямок удару – Київ, Запоріжжя, Кам'янське, Канів, Трипілля, Конотоп, Полтавщина, Ізмаїл, Донеччина та Харківщина.

Комбінована атака на Україну: приблизна мапа руху ракет та дронів фото 1

Нагадаємо, упродовж усієї ночі російські загарбники завдавали ударів по енергетичній інфраструктурі України. Наразі масована атака продовжується.

Наразі у більшості областей України запроваджені аварійні відключення. Вони будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Як відомо, у ніч на 22 жовтня російські окупанти атакували Київ балістикою та ударними дронами. Також уночі, з 01:30 до 01:47, ворог завдав ударів безпілотниками по Запоріжжю. За словами пресслужби ОВА, терористи били по критичній та цивільній інфраструктурі. Росіяни завдали дев'ять ударів «шахедами» по території обласного центру.

Крім того, ворог атакував об'єкти підприємств нафтогазової промисловості Полтавщини. Унаслідок прямих влучань та падіння уламків пошкоджено обʼєкти у Миргородському районі.

До слова, окупанти атакували Одещину ударними дронами. За повідомленням місцевої влади, в Ізмаїлі пошкоджено енергетичну та портову інфраструктуру.

Читайте також:

Теги: обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Сергія Сухомлина, виконання робіт з облаштування захисту на підстанціях 330 кВ і 750 кВ складає 95-98%
Два десятки шахедів за один день по одній підстанції. Голова Держагентства відновлення розказав, як ворог міняє тактику
16 жовтня, 17:21
У лікарні 11 жовтня помер Віталій Константинов
На Львівщині у лікарні помер п’ятий член сім’ї, будинок якої зруйнувала російська ракета 5 жовтня
12 жовтня, 11:06
Рятувальники ліквідували наслідки ворожої атаки
Харківщина: внаслідок нічної атаки БпЛА сталися пожежі на підприємствах
11 жовтня, 08:03
Окупанти вдарили по авто енергетиків на Чернігівщині
Окупанти вдарили по авто енергетиків на Чернігівщині: є загиблий та поранені
11 жовтня, 00:52
Унаслідок російської атаки загинула дитина, а її родина перебуває в лікарні з пораненнями
Удар по Запоріжжю. Батько загиблого семирічного хлопчика нещодавно повернувся з полону РФ
10 жовтня, 11:41
Росіяни знищили ще одне відділення «Нової пошти» на Донеччині
Росіяни знищили ще одне відділення «Нової пошти» на Донеччині
6 жовтня, 05:17
Полтаву атакують дрони та ракети
У Полтаві прогриміли вибухи: регіон під комбінованою атакою РФ
3 жовтня, 02:11
Росія цілеспрямовано вдарила по підстанції у Славутичі, щоб знеструмити ЧАЕС – Зеленський
Росія цілеспрямовано вдарила по підстанції у Славутичі, щоб знеструмити ЧАЕС – Зеленський
1 жовтня, 22:59
РФ атакувала найбільший ринок Східної Європи
Росіяни вдарили по харківському ринку «Барабашово»: з'явились фото наслідків
1 жовтня, 04:58

Події в Україні

Де найскладніша ситуація зі світлом? «Укренерго» назвало дві області
Де найскладніша ситуація зі світлом? «Укренерго» назвало дві області
Комбінована атака на Україну: приблизна мапа руху ракет та дронів
Комбінована атака на Україну: приблизна мапа руху ракет та дронів
Окупанти пошкодили залізничну інфраструктуру: які потяги курсують із затримками
Окупанти пошкодили залізничну інфраструктуру: які потяги курсують із затримками
Карта бойових дій в Україні станом на 22 жовтня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 22 жовтня 2025 року
У Києві та декількох областях запроваджено графіки аварійних відключень світла
У Києві та декількох областях запроваджено графіки аварійних відключень світла
Ворог усю ніч бив по енергетиці України – Міненерго
Ворог усю ніч бив по енергетиці України – Міненерго

Новини

В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
Вчора, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua