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    Події в Україні

    Сьогодні пройде церемонія прощання з Кравчуком: де й о котрій

    Леонід Кравчук помер 10 травня - Сьогодні пройде церемонія прощання з Кравчуком: де й о котрій
    Леонід Кравчук помер 10 травня
    фото з відкритих джерел

    Церемонія прощання з першим очільником України відбудеться в «Українському домі» о 11:00

    Сьогодні, 17 травня, в «Українському домі» (вул. Хрещатик, 2) відбудеться церемонія прощання з першим президентом України Леонідом Кравчуком (1991-1994). Про це йдеться у повідомленні на сайті глави держави.

    Початок церемонії – о 11:00.

    За даними джерел «Главкома», перший президент перебував останні місяці свого життя у німецькій клініці під апаратами штучного забезпечення життєдіяльності.

    Кравчук помер 10 травня. Через війну доправити тіло першого президента з Мюнхена до України літаком було неможливо. Тому родина змушена організовувати транспортування наземним транспортом, у тому числі залізницею.

    Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розробити план заходів щодо вшанування пам'яті першого глави держави, у тому числі заснувати іменну державну стипендію за досягнення у сфері державного управління. З метою гідної вшанування пам'яті Кравчука Зеленський створив комісію для організації похорону та призначив її співголовами керівника Офісу президента Андрія Єрмака та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

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    Теги: росія окупанти війна Леонід Кравчук Володимир Зеленський Україна президент Хрещатик окупація #stoprussia
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    Сьогодні пройде церемонія прощання з Кравчуком: де й о котрій