Сьогодні пройде церемонія прощання з Кравчуком: де й о котрій

Церемонія прощання з першим очільником України відбудеться в «Українському домі» о 11:00

Сьогодні, 17 травня, в «Українському домі» (вул. Хрещатик, 2) відбудеться церемонія прощання з першим президентом України Леонідом Кравчуком (1991-1994). Про це йдеться у повідомленні на сайті глави держави.

Початок церемонії – о 11:00.

За даними джерел «Главкома», перший президент перебував останні місяці свого життя у німецькій клініці під апаратами штучного забезпечення життєдіяльності.

Кравчук помер 10 травня. Через війну доправити тіло першого президента з Мюнхена до України літаком було неможливо. Тому родина змушена організовувати транспортування наземним транспортом, у тому числі залізницею.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розробити план заходів щодо вшанування пам'яті першого глави держави, у тому числі заснувати іменну державну стипендію за досягнення у сфері державного управління. З метою гідної вшанування пам'яті Кравчука Зеленський створив комісію для організації похорону та призначив її співголовами керівника Офісу президента Андрія Єрмака та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

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