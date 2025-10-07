Чотири області знеструмлено через атаки РФ: «Укренерго» закликає економити світло

Компанія попередила, що ситуація в енергосистемі може змінюватись

Станом на сьогодні, 7 жовтня, внаслідок чергових російських повітряних атак знеструмлені споживачі у чотирьох областях України: Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській та Донецькій. «Укренерго» зазначає, що атаки на енергетичну інфраструктуру були здійснені «напередодні та вже поточної доби». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Через пошкодження знеструмлені споживачі у Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській та Донецькій областях. Складною залишається ситуація на Сумщині. У Чернігівській області місцеве обленерго вимушено запровадило погодинні відключення (дві черги).

В «Укренерго» додали, що аварійно-відновлювальні роботи тривають, проте їхнє проведення ускладнюється через постійні повітряні тривоги.

Незважаючи на ремонтні роботи, споживання електроенергії залишається високим. Станом на ранок 7 жовтня воно було на рівні попереднього дня. Це пов'язано з хмарною погодою у більшості регіонів, через що падає ефективність побутових сонячних електростанцій і зростає навантаження на загальну мережу.

«Укренерго» зберігає необхідність в ощадливому споживанні електроенергії та звернулося до громадян із закликом: «Будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно у вечірні години пікового навантаження на енергосистему – з 17: 00 до 22: 00».

Компанія попередила, що ситуація в енергосистемі може змінюватись, і про можливі нові відключення оперативно повідомлятимуть обленерго.

Нагадаємо, Сумська ОВА спростувала фейк про запровадження графіків відключення електроенергії у регіоні, передає «Главком».

У мережі поширились повідомлення про нібито запровадження на Сумщині графіків відключення електроенергії. Місцева влада наголосила, що такі вкиди лише грають на руку ворогу, адже їхня мета – посіяти паніку та негативні настрої серед мешканців області.