Росія за добу понад 26 разів атакувала енергетичні об’єкти України – Міненерго

Російські війська лише за одну добу здійснили понад 26 атак на енергетичні об’єкти України, і низка регіонів залишається під щоденним вогнем. Про це повідомила міністр енергетики Світлана Гринчук, передає «Главком» із посиланням на публікацію Міненерго.

Під час зустрічі з послами країн «Великої сімки» Гринчук окреслила основні потреби енергосистеми України напередодні зими в умовах постійних російських обстрілів.

«Лише за сьогодні зафіксовано понад 26 атак на енергетичну інфраструктуру. Сумська, Чернігівська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Одеська та Полтавська області фактично перебувають під постійним прицілом ворога», – наголосила міністр.

Вона підкреслила, що першочергово Україні потрібні додаткові системи протиповітряної оборони та засоби радіоелектронної боротьби для захисту критичних енергооб’єктів. Важливим залишається і зміцнення пасивного фізичного захисту інфраструктури.

Окремо Гринчук закликала міжнародних партнерів надати допомогу з постачанням додаткового енергетичного обладнання для заміни зруйнованого. Серед головних завдань на найближчий час –накопичення достатніх запасів газу на тлі російських спроб знищити газову інфраструктуру України.

Раніше російська терористична армія знову вдарила по енергетичній інфраструктурі Донеччини. Частина населених пунктів знеструмлені.

«Фахівці працюють над відновленням електропостачання з урахуванням безпекової складової. Ворог прагне зробити життя на Донеччині якомога складнішим – і буде продовжувати це робити, особливо у зимовий період. Закликаю всіх цивільних: будьте відповідальними! Евакуюйтесь своєчасно!», – наголосив очільник ОВА.

Нагадаємо, увечері 4 жовтня російські окупанти атакували Донецьку область. Під прицілом опинилась критична інфраструктура регіону. За повідомленням ОВА, росіяни цілеспрямовано скерували удари по критичній інфраструктурі. Ворог бив по енергетиці Донеччини.

До слова, українські енергетики роблять ставку на батареї американського виробництва, щоб зберегти світло й тепло в домівках узимку. Акумулятори встановлені в секретних місцях і вже допомагають уникати блекаутів під час обстрілів.