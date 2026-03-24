Атака на Полтаву: який вигляд має місто після ворожого обстрілу (фото)

glavcom.ua
Ростислав Вонс
У Полтаві та районі зафіксовані пошкодження житлових будинків
фото: Полтавська обласна прокуратура

Унаслідок російської атаки загинуло двоє людей, ще понад 10 людей поранено

У ніч на 24 березня росіяни атакували Полтаву дронами та ракетами. Від ударів постраждала цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені. Місцеві ЗМІ показали нові кадри наслідків російського терору, повідомляє «Главком».

Як відомо, збройні сили РФ здійснили ракетно-дроновий удар по території Полтавщини. Від атаки росіян загинуло двоє людей, травмовано понад десяток мирних мешканців, серед яких п’ятирічний хлопчик. Наразі дитина у тяжкому стані перебуває в лікарні.

фото: Полтавська обласна прокуратура
фото: Полтавська обласна прокуратура
фото: «Суспільне»
Наслідки атаки на Полтаву та Полтавський район
фото: «Суспільне»

У Полтаві та Полтавському районі пошкоджено девʼятиповерхівку, приватні житлові будинки, покрівлю готелю та виробничі будівлі непрацюючого підприємства. На місцях атак виникли пожежі.

Прокуратура розпочала розслідування за фактом воєнного злочину.

фото: «Полтавська хвиля»

Нагадаємо, у ніч на 24 березня Російська Федерація завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Для обстрілу Москва застосувала безпілотники та ракети.

Унаслідок масованої російської атаки зафіксовано пошкодження в 11 областях. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Як повідомлялося, у Полтаві, а також Полтавському районі зафіксовані пошкодження житлових будинків, готелю та виробничих об’єктів.

Читайте також:

Читайте також

Унаслідок обстрілів у Полтаві та області спалахнули пожежі
Росіяни вдарили по Полтавщині: пошкоджено лінії електропередач та обладнання
26 лютого, 09:05
Слідчі перевіряють стан автобуса після ДТП зі школярами
Шкільний автобус з дітьми врізався в дерево на Полтавщині: є постраждалі
25 лютого, 16:21
Ірина і Володимир Мущири. Пів року тому подружжя приїхало з Межової на Дніпропетровщині
Село на Полтавщині прихистило 600 переселенців
1 березня, 20:15
Четверо людей отримали травми на Полтавщині
На Полтавщині через падіння уламків російських БпЛА постраждали люди
3 березня, 09:07
Росіяни атакували Полтавщину: пошкоджені приватні будинки
Росіяни атакували Полтавщину: пошкоджені приватні будинки
7 березня, 01:19
У результаті вісім чоловіків, які перешкоджали роботі групи оповіщення, були затримані поліцією
На Полтавщині майже 20 людей напали на військових ТЦК та поліцейських: є постраждалі
13 березня, 16:47
Молодик спричинив потерпілій численні удари ножем
Щонайменше 164 ножових поранення: на Полтавщині судитимуть нелюда за жорстоке вбивство знайомої
18 березня, 15:27
Атака на Україну, вибух у Севастополі: головне за ніч 24 березня
Атака на Україну, вибух у Севастополі: головне за ніч 24 березня
Сьогодні, 05:41
У Полтавському районі пошкоджено житлові будинки, готель і виробничі об’єкти
Атака на Полтавщину: з'явилися фото наслідків
Сьогодні, 07:54

Події в Україні

У Дніпрі російський дрон влучив у багатоповерхівку: кількість поранених зросла (оновлено)
У Дніпрі російський дрон влучив у багатоповерхівку: кількість поранених зросла (оновлено)
Львів розірвав контракт із польським підрядником на будівництво сміттєпереробного заводу: подробиці
Львів розірвав контракт із польським підрядником на будівництво сміттєпереробного заводу: подробиці
Цієї ночі ворог атакував Україну ракетами Х-69: що відомо про нову розробку окупантів
Цієї ночі ворог атакував Україну ракетами Х-69: що відомо про нову розробку окупантів
На Сумщині ворожий безпілотник атакував маршрутку: поранено водія
На Сумщині ворожий безпілотник атакував маршрутку: поранено водія
Атака на Полтаву: який вигляд має місто після ворожого обстрілу (фото)
Атака на Полтаву: який вигляд має місто після ворожого обстрілу (фото)
Нічний удар РФ залишив без світла шість областей України: де ситуація найскладніша
Нічний удар РФ залишив без світла шість областей України: де ситуація найскладніша

Новини

Справа «Північних потоків» набуває екзотичного забарвлення через новий позов проти українця 
Сьогодні, 09:21
В Україні місцями дощитиме: погода на 24 березня
Сьогодні, 05:59
Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра
Вчора, 14:58
Віцечемпіон України відправив у відставку головного тренера
Вчора, 12:53
Українські дронарі зірвали масштабний наступ росіян: подробиці
Вчора, 07:54
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
22 березня, 21:05

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

