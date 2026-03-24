Атака на Полтаву: який вигляд має місто після ворожого обстрілу (фото)

У Полтаві та районі зафіксовані пошкодження житлових будинків

Унаслідок російської атаки загинуло двоє людей, ще понад 10 людей поранено

У ніч на 24 березня росіяни атакували Полтаву дронами та ракетами. Від ударів постраждала цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені. Місцеві ЗМІ показали нові кадри наслідків російського терору, повідомляє «Главком».

Як відомо, збройні сили РФ здійснили ракетно-дроновий удар по території Полтавщини. Від атаки росіян загинуло двоє людей, травмовано понад десяток мирних мешканців, серед яких п’ятирічний хлопчик. Наразі дитина у тяжкому стані перебуває в лікарні.

Наслідки атаки на Полтаву та Полтавський район фото: «Суспільне»

У Полтаві та Полтавському районі пошкоджено девʼятиповерхівку, приватні житлові будинки, покрівлю готелю та виробничі будівлі непрацюючого підприємства. На місцях атак виникли пожежі.

Прокуратура розпочала розслідування за фактом воєнного злочину.

6 фото На весь екран









фото: «Полтавська хвиля»

Нагадаємо, у ніч на 24 березня Російська Федерація завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Для обстрілу Москва застосувала безпілотники та ракети.

Унаслідок масованої російської атаки зафіксовано пошкодження в 11 областях. Наразі тривають відновлювальні роботи.

