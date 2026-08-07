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НАТО визначило обсяг військової допомоги Україні на два роки

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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НАТО визначило обсяг військової допомоги Україні на два роки
Союзники запланували надати Україні щонайменше €140 млрд
фото: НАТО

Лише у 2026 році держави-члени Альянсу нададуть Україні €70 млрд, а наступного року планують спрямувати щонайменше стільки ж

Держави-члени НАТО нададуть Україні €70 млрд на військове обладнання, допомогу та навчання у 2026 році. Щонайменше такий самий обсяг підтримки союзники планують забезпечити у 2027 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Генштабу ЗСУ.

Станом на сьогодні десятки тисяч українських військовослужбовців взяли участь у програмах, реалізованих державами-членами НАТО. Координувати ці зусилля допомагає Ініціатива НАТО з безпекової допомоги і навчання для України (NSATU).

Українські військові проходять підготовку за різними напрямами у країнах Альянсу. Йдеться, зокрема, про тактику ведення бойових дій, медичну допомогу та протиповітряну оборону.

«Тепер Україна має єдиний координаційний механізм підтримки. Ми маємо необхідні спроможності, ми маємо експертизу. Навчання, технічне обслуговування, забезпечення обладнанням. І, звісно, допомога українським силам завдяки наданню їм підтримки, щоб вони могли зосередитись на безпосередніх бойових діях», - наголосив заступник командувача NSATU генерал-майор Майк Келлер.

Капітан Петтер зі збройних сил Норвегії зазначив, що саме українські військові зараз воюють, а не інструктори з інших країн. «Ми робимо абсолютно все, що можемо, щоб підвищити рівень підготовки солдатів», - сказав він.

Якщо у 2027 році держави-члени НАТО виділять щонайменше стільки ж коштів, як і у 2026-му, загальний обсяг військової підтримки України протягом двох років становитиме не менше €140 млрд. Кошти передбачені на військове обладнання, допомогу та підготовку українських військовослужбовців.

NSATU допомагає координувати надання Україні військового обладнання та навчання. Завдяки цьому підтримка від різних держав-членів НАТО об'єднується в єдиний координаційний механізм.

Нагадаємо, що кількість вильотів винищувачів НАТО для перехоплення російських літаків на східному фланзі Альянсу у липні 2026 року зросла більш ніж на 250% порівняно з аналогічним періодом минулого року. 

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Теги: Україна гуманітарна допомога НАТО

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