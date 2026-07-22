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Зеленський подякував українцям за довіру до головкома Драпатого

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Зеленський подякував українцям за довіру до головкома Драпатого
Президент наголосив, що нове військове керівництво має значний бойовий досвід
скриншот з відео

За словами Зеленського, керівництво держави вже домовилося про підготовку модернізації Сил оборони України

Президент Володимир Зеленський подякував українцям за довіру до нового військового командування та висловив сподівання, що вона стане додатковою мотивацією для захисників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на вечірнє звернення глави держави.

«Сьогодні новий Головнокомандувач Збройних Сил України Михайло Драпатий приступив до виконання обов'язків – уже зміни відбулись. Разом з Михайлом та Євгенієм Хмарою визначили, що новим начальником Генерального штабу Збройних Сил України стане Ігор Скибюк – рішення теж уже є», – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що нове військове керівництво має значний бойовий досвід. «Хлопці бойові, досвідчені. Війська їх знають – Драпатого, Хмару, Скибюка», – зазначив він.

За словами Зеленського, керівництво держави вже домовилося про підготовку модернізації Сил оборони України. «Домовились, що модернізація Сил оборони України буде підготовлена. Важливо, щоб усе пройшло абсолютно злагоджено і щоб росіяни не отримали жодної шпаринки і можливості», – заявив президент.

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Він також підкреслив, що Росія має й надалі відчувати посилення тиску. «Росія повинна відчувати зростання тиску, зростання санкцій: це і наші далекобійні санкції, і мідлстрайки, і наші сильні позиції на фронті. Все це буде забезпечено», – наголосив глава держави.

Окремо Зеленський подякував українцям за довіру до нового військового командування. «Хочу окремо подякувати сьогодні всім в Україні – усім військовим, усім цивільним – за довіру до нового військового командування. Важливо, щоб така довіра перейшла у більшу мотивацію наших захисників», – сказав президент.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський провів кадрові зміни у вищому військовому керівництві. Відповідні укази оприлюднено на сайті глави держави

Нагадаємо, Зеленський звільнив Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ, новим очільником війська визначивши Михайла Драпатого. Президент подякував Сирському за захист Києва, Харківську та Курську операції, а формалізувати кадрові рішення в Офісі президента обіцяли найближчими днями.

Згодом новопризначений головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий уперше публічно прокоментував своє призначення, подякувавши президенту Володимиру Зеленському за довіру, а своєму попереднику Олександру Сирському – за роботу зі зміцнення армії.

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Теги: ЗСУ Володимир Зеленський Михайло Драпатий Ігор Скибюк

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