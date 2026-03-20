Київщина: графіки відключення світла 21 березня 2026 року
Графіки погодинних відключень діятимуть з 17:00 до 22:00
Завтра, 21 березня 2026 року, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.
- 1.1 черга – без світла з 17:00 до 18:30;
- 1.2 черга – без відключень;
- 2.1 черга – без відключень;
- 2.2 черга – без відключень;
- 3.1 черга – без відключень;
- 3.2 черга – без відключень;
- 4.1 черга – без світла з 18:30 до 22:00;
- 4.2 черга – живлення буде увесь день;
- 5.1 черга – живлення буде увесь день;
- 5.2 черга – живлення буде увесь день;
- 6.1 черга – живлення буде увесь день;
- 6.2 черга – живлення буде увесь день.
Нагадаємо, Кабінет міністрів виділив 12,85 млрд грн в межах планів стійкості для регіонів, аби ті підготувалися до наступної зими. Кошти підуть на захист критичної інфраструктури, а саме на 209 об’єктів в прифронтових регіонах і Київській області.
Пріоритетами для підготовки до зими 2026-2027 є захист енергообʼєктів, розвиток розподіленої генерації, забезпечення додатковими джерелами живлення об’єктів тепло- і водопостачання та децентралізація теплопостачання.
До слова, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.
Читайте також:
- Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
- Міністерство внутрішніх справ… енергетики. Галущенко пішов, але залишився?
- Заступник Кличка Валентин Мондриївський: Альтернативи відновлення ТЕЦ для Києва немає
- План стійкості Кличка. Банкова влаштувала іспит на міцність столичному меру
