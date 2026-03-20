Київщина: графіки відключення світла 21 березня 2026 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

Графіки погодинних відключень діятимуть з 17:00 до 22:00

Завтра, 21 березня 2026 року, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла на Київщині 21 березня 2026 року

  • 1.1 черга – без світла з 17:00 до 18:30;
  • 1.2 черга – без відключень;
  • 2.1 черга – без відключень;
  • 2.2 черга – без відключень;
  • 3.1 черга – без відключень;
  • 3.2 черга – без відключень;
  • 4.1 черга – без світла з 18:30 до 22:00;
  • 4.2 черга – живлення буде увесь день;
  • 5.1 черга – живлення буде увесь день;
  • 5.2 черга – живлення буде увесь день;
  • 6.1 черга – живлення буде увесь день;
  • 6.2 черга – живлення буде увесь день.
Нагадаємо, Кабінет міністрів виділив 12,85 млрд грн в межах планів стійкості для регіонів, аби ті підготувалися до наступної зими. Кошти підуть на захист критичної інфраструктури, а саме на 209 об’єктів в прифронтових регіонах і Київській області.

Пріоритетами для підготовки до зими 2026-2027 є захист енергообʼєктів, розвиток розподіленої генерації, забезпечення додатковими джерелами живлення об’єктів тепло- і водопостачання та децентралізація теплопостачання.

До слова, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

Читайте також:

Читайте також

Проєкт фінансуватиметься коштом державного, обласного й місцевого бюджетів, а також приватних і донорських інвестицій
На Київщині зʼявиться модульне містечко для переселенців
20 лютого, 21:31
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Як будуть вимикати світло 27 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»
26 лютого, 20:36
Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби
Як будуть вимикати світло 28 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»
27 лютого, 20:10
У Києві і областях оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві і областях оголошено відбій повітряної тривоги
12 березня, 13:50
На Харківщині 4 березня 2026 року запроваджено аварійні відключення світла
На Харківщині 4 березня 2026 року запроваджено аварійні відключення світла
4 березня, 10:26
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Як будуть вимикати світло 10 березня 2026 року? Дані «Укренерго»
9 березня, 20:10
Буча перебувала в окупації росіян 33 дні
Європейські міністри приїдуть до Бучі на роковини звільнення міста
14 березня, 04:47
На Київщині ількість загиблих після російської атаки збільшилася до п’яти людей
Масований удар РФ по Київщині: кількість загиблих зросла, серед поранених – діти (фото)
14 березня, 19:48
Слідчі Бучанського районного управління поліції розпочали досудове розслідування
В Ірпені виявлено застреленого чоловіка та його 11-річну доньку: деталі трагедії
17 березня, 10:01

Новини

Київщина: графіки відключення світла 21 березня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 21 березня 2026 року
Стало відоме місце поховання Патріарха Філарета
Стало відоме місце поховання Патріарха Філарета
Київ прощається з Патріархом Філаретом: трансляція
Київ прощається з Патріархом Філаретом: трансляція
Столичні багатоповерхівки отримають резервне живлення. Свириденко повідомила деталі
Столичні багатоповерхівки отримають резервне живлення. Свириденко повідомила деталі
Прощання з Патріархом Філаретом: названо дату і час
Прощання з Патріархом Філаретом: названо дату і час
Київ представив план стійкості: скільки грошей потрібно столиці, аби пережити наступну зиму
Київ представив план стійкості: скільки грошей потрібно столиці, аби пережити наступну зиму

Новини

Трамп розповів, якому президенту довіряє більше: Путіну чи Зеленському
Сьогодні, 21:13
Влада Донеччини розширює зону примусової евакуації: звідки вивозитимуть людей
Сьогодні, 17:46
У Харкові суд відмовився визнати сім’єю одностатеву пару
Сьогодні, 17:02
«Шахтар» отримав наступного суперника в Лізі конференцій
Сьогодні, 10:59
«Динамо» вийшло «в плюс»: чемпіон України за рік подвоїв дохід і похизувався прибутком
Вчора, 15:33
«Динамо» впевнено переграло «Олександрію» у Прем'єр-лізі
Вчора, 14:59

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
