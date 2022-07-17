Два освітні заклади у Запоріжжі хотіли виселити біженців

Профільне міністерство заступилося за внутрішньо переміщених осіб

Переселенці, які виїхали із окупованих територій у Запоріжжя, мало не опинилися на вулиці. Їх зібралися виселяти із двох освітніх закладів. Про це в Telegram написала очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук.

Міністерство дізналося про проблеми переселенців завдяки дзвінкам на гарячу лінію.

Верещук навіть приїхала до Запоріжжя і відвідала ці заклади, аби врегулювати ситуацію із внутрішньо переміщеними особами.

«Нас почули. Питання вирішено. Ніхто нікого не виселяє. Все в порядку», – запевнила міністерка.

Нагадаємо, Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій пояснило, що освітні заклади не можуть виселити внутрішньо переміщених осіб, якщо місцева влада не підготувала для них альтернативні місця для проживання.