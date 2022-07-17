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  4. Два освітні заклади у Запоріжжі хотіли виселити біженців
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    Суспільство

    Два освітні заклади у Запоріжжі хотіли виселити біженців

    Тимчасові мешканці запорізьких освітніх закладів залишилися у&nbsp;&laquo;гуртожитку&raquo; - Два освітні заклади у Запоріжжі хотіли виселити біженців
    Тимчасові мешканці запорізьких освітніх закладів залишилися у «гуртожитку»
    фото: Telegram Верещук

    Профільне міністерство заступилося за внутрішньо переміщених осіб

    Переселенці, які виїхали із окупованих територій у Запоріжжя, мало не опинилися на вулиці. Їх зібралися виселяти із двох освітніх закладів. Про це в Telegram написала очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук.

    Міністерство дізналося про проблеми переселенців завдяки дзвінкам на гарячу лінію.

    Верещук навіть приїхала до Запоріжжя і відвідала ці заклади, аби врегулювати ситуацію із внутрішньо переміщеними особами.

    «Нас почули. Питання вирішено. Ніхто нікого не виселяє. Все в порядку», – запевнила міністерка.

    Нагадаємо, Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій пояснило, що освітні заклади не можуть виселити внутрішньо переміщених осіб, якщо місцева влада не підготувала для них альтернативні місця для проживання.

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    Теги: Запоріжжя росія окупанти війна Україна Міністерство ТОТ та ВПО окупація Ірина Верещук #stoprussia
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    Два освітні заклади у Запоріжжі хотіли виселити біженців