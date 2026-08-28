Гра «Відьмак 3» заговорить українською вперше за 11 років
Український текст з’явиться в оновленій версії гри та двох попередніх доповненнях
Гра «Відьмак 3» (The Witcher 3: Wild Hunt) від польської студії CD Projekt RED отримає офіційну українську локалізацію через 11 років після релізу. Український текст стане доступним із виходом The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered, реліз якої запланований на 29 вересня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сторінку доповнення в Steam та CD Project RED.
Локалізація охопить і попередні доповнення
Steam уже вказує українську серед доступних мов нового доповнення Songs of the Past – із текстом та субтитрами, але без озвучення. Український переклад також з’явиться у двох попередніх доповненнях до The Witcher 3 – Hearts of Stone («Кам’яні серця») та Blood and Wine («Кров і вино»).
Раніше українською мовою The Witcher 3 можна було грати лише завдяки аматорським перекладам ентузіастів, тоді як офіційної локалізації гри не було.
Що зміниться у Remastered-версії
Remastered стане безплатним оновленням для власників гри на сумісних платформах. CD Projekt RED заявила про покращення графіки, продуктивності та ігрового процесу. Зміни охоплять, зокрема, освітлення, рослинність, текстури довкілля, персонажів і монстрів.
Власники The Witcher 3 зможуть безплатно перейти на Remastered на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X|S. Оновлена версія також вийде для Nintendo Switch 2 та з’явиться в Battle.net. Власники базової гри на цих платформах отримають два попередні доповнення без додаткової плати.
Нове доповнення вийде без російського озвучення
Окремо CD Projekt RED готує нове доповнення Songs of the Past – третє велике доповнення для The Witcher 3. Воно вийде у 2027 році. У ньому Ґеральт вирушить до нового регіону Леттен, де на нього чекають нові завдання, персонажі та таємниці. Точну дату релізу розробники поки не назвали.
У новому доповненні не буде російської озвучки. Компанія пояснила це припиненням співпраці з податковими резидентами Росії та Білорусі з березня 2022 року – тоді CD Projekt RED зупинила продаж своїх ігор на території Росії та Білорусі. Російська озвучка залишиться в основній грі та двох попередніх доповненнях.
Серія The Witcher створена за мотивами романів польського письменника Анджея Сапковського про відьмака Ґеральта з Рівії. Наступною великою грою франшизи стане The Witcher 4 – CD Projekt RED орієнтується на її вихід у 2028 році.
Нагадаємо, повну українську локалізацію без російської мови до старту вже отримала гра Stalker 2: Heart of Chornobyl від української студії GSC Game World.
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