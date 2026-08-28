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Гра «Відьмак 3» заговорить українською вперше за 11 років

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Гра «Відьмак 3» заговорить українською вперше за 11 років
Кадр із The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered
фото з відкритих джерел

Український текст з’явиться в оновленій версії гри та двох попередніх доповненнях

Гра «Відьмак 3» (The Witcher 3: Wild Hunt) від польської студії CD Projekt RED отримає офіційну українську локалізацію через 11 років після релізу. Український текст стане доступним із виходом The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered, реліз якої запланований на 29 вересня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сторінку доповнення в Steam та CD Project RED.

Локалізація охопить і попередні доповнення

Steam уже вказує українську серед доступних мов нового доповнення Songs of the Past – із текстом та субтитрами, але без озвучення. Український переклад також з’явиться у двох попередніх доповненнях до The Witcher 3 – Hearts of Stone («Кам’яні серця») та Blood and Wine («Кров і вино»).

Раніше українською мовою The Witcher 3 можна було грати лише завдяки аматорським перекладам ентузіастів, тоді як офіційної локалізації гри не було.

Що зміниться у Remastered-версії

Remastered стане безплатним оновленням для власників гри на сумісних платформах. CD Projekt RED заявила про покращення графіки, продуктивності та ігрового процесу. Зміни охоплять, зокрема, освітлення, рослинність, текстури довкілля, персонажів і монстрів.

Власники The Witcher 3 зможуть безплатно перейти на Remastered на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X|S. Оновлена версія також вийде для Nintendo Switch 2 та з’явиться в Battle.net. Власники базової гри на цих платформах отримають два попередні доповнення без додаткової плати.

Нове доповнення вийде без російського озвучення

Окремо CD Projekt RED готує нове доповнення Songs of the Past – третє велике доповнення для The Witcher 3. Воно вийде у 2027 році. У ньому Ґеральт вирушить до нового регіону Леттен, де на нього чекають нові завдання, персонажі та таємниці. Точну дату релізу розробники поки не назвали.

У новому доповненні не буде російської озвучки. Компанія пояснила це припиненням співпраці з податковими резидентами Росії та Білорусі з березня 2022 року – тоді CD Projekt RED зупинила продаж своїх ігор на території Росії та Білорусі. Російська озвучка залишиться в основній грі та двох попередніх доповненнях.

Серія The Witcher створена за мотивами романів польського письменника Анджея Сапковського про відьмака Ґеральта з Рівії. Наступною великою грою франшизи стане The Witcher 4 – CD Projekt RED орієнтується на її вихід у 2028 році.

The Witcher 3: Wild Hunt вийшла у 2015 році. Станом на 2026 рік гру продано накладом понад 65 млн копій, вона отримала понад 250 нагород Game of the Year.

Нагадаємо, повну українську локалізацію без російської мови до старту вже отримала гра Stalker 2: Heart of Chornobyl від української студії GSC Game World.

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Теги: Україна Польща мова

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