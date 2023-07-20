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Столітній Кіссінджер взявся рятувати стосунки США та Китаю

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Столітній Кіссінджер взявся рятувати стосунки США та Китаю
Генрі Кіссінджер зустрівся з Сі Цзіньпіном
фото з відкритих джерел

Сі Цзіньпін висловив надію на нормалізацію відносин із США завдяки Кіссінджеру

Голова КНР Сі Цзіньпін у четвер зустрівся з ексдержсекретарем США Генрі Кіссінджером у державній резиденції Дяоюйтай у Пекіні. Про це пише агенція Aanadolu.

Китайський лідер висловив надію на нормалізацію відносин Пекіна та Вашингтона завдяки Кіссінджеру. «Сподіваюся, що ви та інші розсудливі люди в США продовжать відігравати конструктивну роль, щоб сприяти тому, щоб китайсько-американські відносини повернулися до правильної колії», – заявив політик.

«Китайський народ не забуде старого друга, не забуде ваш історичний внесок у розвиток китайсько-американських відносин і сприяння зміцненню дружби між народами двох країн», – сказав Сі Кіссінджеру.

У свою чергу, як повідомляє South China Morning Post, ексдержсекретар закликав обидві сторони ставитися одна до одної як до рівних та підтримувати контакт. «Неприпустимо намагатися ізолювати або відокремлювати один від одного», – сказав Кіссінджер.

Кіссінджер заявив, що Вашингтону та Пекіну слід «усунути непорозуміння, мирно співіснувати та уникати конфронтації». «Історія та практика постійно доводять, що ні США, ні Китай не можуть дозволити собі ставитись один до одного як до противника. Якщо дві країни почнуть війну, це не призведе до жодних значних результатів для їхніх народів», – додав політик.

Видання зазначило, що Кіссінджер сподівається, що проведе в Китаї якнайбільше «задушевних бесід» із представниками керівництва Піднебесної, оскільки зробити це в ході офіційних візитів буває дуже непросто. 

Днем раніше глава зовнішньополітичного відомства Китаю Ван І заявив, що відносини Вашингтона з Китаєм, які були особливо напруженими в останні роки, виграють від «дипломатичної мудрості» Кіссінджера.

Кіссінджер зустрівся з Ваном у Пекіні в середу, а з міністром оборони КНР Лі Шанфу – у вівторок.

Ван сказав, що Кіссінджер, який служив при покійному президенті США Річарді Ніксоні, «зробив історичний внесок у карколомний розвиток китайсько-американських відносин і зіграв незамінну роль у зміцненні взаєморозуміння між двома країнами».

«Неможливо спробувати перетворити Китай, а тим більше неможливо стримати Китай. Політика США щодо Китаю вимагає дипломатичної мудрості Кіссінджера та політичної мужності Ніксона», – сказав Ван Кіссінджеру.

Як повідомляє пекінська Global Times з 1971 року Кіссінджер відвідав Китай понад 100 разів. У Вашингтоні заявили, що у Білому домі знають про поїздку Кісінджера до Китаю, зазначивши, що він не діє від імені уряду США.

До слова це не перший візит представників США за останній місяць. Так стало відомо, що у липні Голова Мінфіну США   Джанет Єллен їздила до Китаю з важливими меседжами, зокрема йшлось про новий закон Китаю про шпигунство, який викликає занепокоєння у Вашингтоні. 

Довгоочікувана поїздка Єллен розглядалась  в руслі зусиль президента Байдена, спрямованих на поглиблення зв'язків між двома найбільшими економіками світу, стабілізацію відносин і мінімізацію ризиків від помилок у разі виникнення розбіжностей.

Глава мінфіну США планувала також донести новій економічній команді Китаю позицію США щодо захисту прав людини та інтересів нацбезпеки шляхом цілеспрямованих заходів проти Пекіна. Але водночас сподівається на співпрацю в розв’язанні нагальних проблем, таких як зміна клімату та боргова криза, з якою стикається багато країн.

Нагадаємо, офіційний Пекін виступив проти будь-яких спроб військового альянсу розширити свою присутність в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні і різко відреагував на зміст комюніке НАТО з саміту у Вільнюсі. Про це пише Reuters.

У комюніке йдеться, що Китайська Народна Республіка кидає виклик інтересам, безпеці та цінностям Альянсу.

«Зловмисні гібридні та кібероперації КНР, а також його конфронтаційна риторика та дезінформація націлені на союзників і завдають шкоди безпеці Альянсу», – зазначається у комюніке. Згідно з документом НАТО, Китай використовує широкий спектр політичних, економічних та військових інструментів для збільшення своєї глобальної присутності та проектування потужності, зберігаючи при цьому непрозорість щодо своєї стратегії, намірів та військового нарощування. 

Читайте також: Генрі Кіссінджер: 100 років епохи в міжнародній політиці
Теги: США Китай політика Сі Цзіньпін

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