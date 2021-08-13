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    Названо найпотрібніших спеціалістів на ринку праці

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    За підсумками липня найбільше пропозицій роботи отримали фахівців зі сфери продажів, а також медики і фармацевти - Названо найпотрібніших спеціалістів на ринку праці
    За підсумками липня найбільше пропозицій роботи отримали фахівців зі сфери продажів, а також медики і фармацевти
    Фото з відкритих джерел

    Незважаючи на потребу у кадрах, працедавці не поспішають підвищувати зарплати

    За підсумками липня найбільше пропозицій роботи отримали фахівців зі сфери продажів (18.2% від загальної кількості вакансій), ІТ/ телекомунікацій (12.2%), а також медики і фармацевти (кількість вакансій для них, порівняно з червнем, зросла на 1,7%). Такі дані наводить кадровий портал grc.ua.

    При цьому якщо у липні середня заробітна плата у сфері продажів зросла на 3% –до 15.6 тис. грн, то ставки для медиків і фармацевтів суттєво зменшилися – до 10.4 тис. грн проти 12.2 тис. грн у червні.

    Дані:grc.ua
    Дані:grc.ua

    Незважаючи на високий попит на ІТ-фахівців та телекомунікаційників, у липні кількість вакансій для них зменшилася, та й самі спеціалісти виявилися не готовими різко змінити роботу.

    До слова, в Україні одна людина, яка офіційно працює, утримує двох безробітних.

    Незважаючи на суттєве зменшення у 2020 році неформальної зайнятості, кожен пятий українець досі отримує зарплату у конверті.

    Днями Мінекономіки розпочало процес переорієнтації роботи Державних центрів зайнятості під потреби роботодавців.

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    Теги: зарплата безробіття робота
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    Названо найпотрібніших спеціалістів на ринку праці