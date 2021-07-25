Стало відомо, скільки українців працює неофіційно

За минулий рік рівень неформальної зайнятості значно зменшився, – Держпраці

На сьогодні кожен п’ятий українець працює в тіньовому секторі економіки, проте, тіньова зайнятість тепер має суттєву тенденцію до зменшення.

Про це розповів заступник голови відомства Ігор Дегера на телеканалі «Дім».

«Якщо аналізувати 2019 рік, то протягом року у нас неформальна зайнятість зменшилася всього на 15 тис. неформальних робочих місць. У 2020 році така динаміка посилилася і має істотну тенденцію до зменшення.

Ми за 2020 рік бачимо зменшення рівня неформальної зайнятості близько 184 тис. осіб. А якщо брати в сумі зменшення з початку 2020 року до 1 квітня 2021 року ми маємо зменшення неформальної зайнятості на 495 тис. тіньових робочих місць», – повідомив він.

Дегнера зауважив, що самими роз’ясненнями та інформаційними підходами неможливо істотно вплинути на роботодавців. І з 14 липня в Україні розпочалася активна фаза перевірок. І за його словами, за 14 днів цього місяця в його службі провели понад 700 інспекційних відвідувань і виявили близько 3 тис. неформально зайнятих працівників.

Як раніше писав «Главком», у Польщі роботодавцям не вистачає сезонних українських працівників. Найбільший брак відчувають підприємства у галузях сільського господарства та готельно-ресторанного бізнесу. Також у Польщі відкриють поліклініку для українців.

До слова, інститут демографії порахував українців, які працюють за кордоном.

Як повідомлялося, проблема відтоку робочої сили за кордон звучить не перший рік. Серед одних із необхідних вирішень цієї проблеми – підняття рівня зарплат в Україні. Соціологиня назвала необхідний рівень зарплати.

Крім того, оголошено конкурс у нову експедицію на станцію «Академік Вернадський». Обіцяють хороші зарплати.