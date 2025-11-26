Фейкові повідомлення від «Нової Пошти» – ЦПД попередив про фішингову розсилку

Шахраї запустили фішингову розсилку українським користувачам, щоб отримати їхні дані

Українців попереджають про шахрайську розсилки повідомлень, де йдеться про нібито «заборгованість» перед «Новою Поштою». У Центрі протидії дезінформації (ЦПД ) закликають не відкривати подібні листи та не переходити за невідомими посиланнями. Про деталі цієї шахрайської схеми йдеться у повідомленні ЦПД, інформує «Главком».

«Шахраї підробляють логотип компанії, змінюють адресу відправника та вигадують «борги», щоб змусити людей відкрити вкладення або перейти за фішинговим посиланням» , – йдеться у повідомленні. У Центрі протидії дезінформації стверджують, що подібні листи не мають жодного відношення до компанії «Нова Пошта».

Метою шахраїв є отримання персональних даних українців. Щоб себе захистити, не переходьте за невідомими посиланнями та не відкривайте листи з подібним вмістом. «Надійно захищайте свої персональні дані та не відкривайте підозрілі листи й посилання», – додав ЦПД.

