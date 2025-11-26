Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Фейкові повідомлення від «Нової Пошти» – ЦПД попередив про фішингову розсилку

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Фейкові повідомлення від «Нової Пошти» – ЦПД попередив про фішингову розсилку
Листи із заборгованістю «Новій пошті» не мають жодного відношення до компанії
фото: Центр протидії дезінформації/Telegram

Шахраї запустили фішингову розсилку українським користувачам, щоб отримати їхні дані

 

Українців попереджають про шахрайську розсилки повідомлень, де йдеться про нібито «заборгованість» перед «Новою Поштою». У Центрі протидії дезінформації (ЦПД ) закликають не відкривати подібні листи та не переходити за невідомими посиланнями. Про деталі цієї шахрайської схеми йдеться у повідомленні  ЦПД, інформує «Главком». 

«Шахраї підробляють логотип компанії, змінюють адресу відправника та вигадують «борги», щоб змусити людей відкрити вкладення або перейти за фішинговим посиланням» , – йдеться у повідомленні. У Центрі протидії дезінформації стверджують, що подібні листи не мають жодного відношення до компанії «Нова Пошта».

Метою шахраїв є отримання персональних даних українців. Щоб себе захистити, не переходьте за невідомими посиланнями та не відкривайте листи з подібним вмістом. «Надійно захищайте свої персональні дані та не відкривайте підозрілі листи й посилання», – додав ЦПД.

Раніше «Главком» розповідав про те, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) виступило з офіційною заявою, в якій відкинуло інформацію, що поширюється в соціальних мережах, про нібито створення профілю керівника ГУР Кирила Буданова на території Росії. У ГУР підкреслили, що поширений «скриншот» є черговою вигадкою російських спецслужб та елементом інформаційної атаки, спрямованої на дискредитацію керівництва української розвідки.

Повідомлялося, що у Червоному Хресті спростували фейк про те, що організація виплатить українцям фінансову допомогу в розмірі 2500 тис. грн. Червоний Хрест наголосив, що організація не здійснює жодних виплат у рамках програми, про яку пишуть у мережі. 

Читайте також:

Теги: Нова пошта фейк Центр протидії дезінформації

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Безпілотники цієї ночі вдарили по НПЗ у Кстові та нафтохімзаводу в Стерлітамаку
Нафтохімічний завод у Башкирії та Нижньогородський НПЗ зупинили роботу після ударів дронів
4 листопада, 09:37
Червоний Хрест заявив, що дані про виплати застарілі
Кожен українець отримає 2 500 грн? Червоний Хрест відреагував на чутки в мережі
6 листопада, 14:11
Тимчасовий захист українців у Португалії продовжено до березня 2026 року
Росіяни поширили новий фейк про «масову депортацію» українців із Португалії. Що треба знати
14 листопада, 10:35
Компанія повідомила про нові ціни та доплати для певних категорій доставки
«Нова пошта» піднімає ціни з 1 грудня. Які послуги подорожчають
20 листопада, 09:13
Компанія «Нова пошта» анонсувала запуск тестування інноваційних моделей поштоматів
«Нова пошта» анонсувала нові формати поштоматів: пластикові, модульні та навіть з кавою
21 листопада, 05:23
РФ хоче дискредитувати українську воєнну розвідку
РФ створює фейкові сторінки підрозділів ГУР
6 листопада, 16:53
Ліквідація пожежі після атаки російського дрона на поштове відділення у Чугуєві
Росіяни знищили відділення «Нової пошти» у Чугуєві, втрачено понад 500 посилок
7 листопада, 18:00
РФ хоче деморалізувати українців
РФ поширює фейки про повне оточення Куп’янська: подробиці
11 листопада, 07:11
РФ проводить операцію у межах ширшої стратегії тиску на союзників України
РФ шантажує США «взаємними конфіскаціями»: чи можливе це
24 листопада, 06:38

Суспільство

Фейкові повідомлення від «Нової Пошти» – ЦПД попередив про фішингову розсилку
Фейкові повідомлення від «Нової Пошти» – ЦПД попередив про фішингову розсилку
У Львові дитячий стоматолог погрожував вбити священника УГКЦ: деталі скандалу
У Львові дитячий стоматолог погрожував вбити священника УГКЦ: деталі скандалу
Чи послаблять графіки відключень світла? Голова «Укренерго» зробив заяву
Чи послаблять графіки відключень світла? Голова «Укренерго» зробив заяву
Звідки черпають інформацію мешканці прифронтових територій? Оприлюднені результати дослідження
Звідки черпають інформацію мешканці прифронтових територій? Оприлюднені результати дослідження
Якою буде погода у грудні? Прогноз синоптиків
Якою буде погода у грудні? Прогноз синоптиків
Снайпер Третьої штурмової поліг у районі Покровська. Згадаймо Володимира Гакмана
Снайпер Третьої штурмової поліг у районі Покровська. Згадаймо Володимира Гакмана

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua