Операція «Мідас»: посадовця «Енергоатому» залишено під вартою

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Операція «Мідас»: посадовця «Енергоатому» залишено під вартою
Дмитро Басов підозрюється у справі щодо розкрадання в «Енергоатомі»
фото: Суспільне

Басов підозрюється у вчиненні низці злочинів

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін рішення першої інстанції про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави для посадовця «Енергоатому». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Апеляційну палату Вищого антикорупційного суду.

Як зауважує «Главком», йдеться про виконавчого директора з безпеки «Енергоатому» Дмитра Басова (Тенор).

«Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційну скаргу сторони захисту на ухвалу слідчого судді ВАКС від 12.11.2025 про застосування до посадовця АТ «НАЕК «Енергоатом» запобіжного заходу у виді тримання під вартою строком на 60 днів. Як альтернативу суд визначив заставу у розмірі 40 млн грн, у разі її внесення на підозрюваного покладено низку процесуальних обов’язків, зокрема носити електронний браслет. Наразі застава не внесена, особа перебуває під вартою. За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційну скаргу сторони захисту, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає. За даними слідства, вказана особа підозрюється у вчиненні ряду злочинів передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 368 КК України.

Нагадаємо, 12 листопада Вищий антикорупційний суд взяв під варту виконавчого директора з безпеки «Енергоатому» Дмитра Басова (Тенор) на 60 днів із можливістю застави 40 млн грн.

Як повідомлялося, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Теги: корупція в Україні Дмитро Басов Операція «Мідас»

