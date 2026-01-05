Головна Світ Політика
Данія закликала США поважати суверенітет Гренландії на тлі нових заяв Трампа

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: AP/Феліпе Дана

Трамп протягом останніх місяців регулярно порушував питання переходу острова під юрисдикцію США

Посол Данії в США Єспер Меллер Соренсен виступив із офіційним нагадуванням про територіальну цілісність Гренландії. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Приводом для цього стала публікація Кеті Міллер (дружини радника Білого дому Стівена Міллера) у мережі X, де була зображена карта острова, розфарбована в кольори американського прапора з підписом «незабаром».

Президент США відкрито підтвердив свої наміри, заявивши в інтерв'ю The Atlantic: «Нам справді потрібна Гренландія». Це не перша подібна заява – Трамп регулярно порушував питання переходу острова під юрисдикцію США протягом останніх місяців.

Посол Соренсен наголосив, що Данія та США є близькими союзниками, і безпека Гренландії вже гарантована в межах НАТО. Він закликав до збереження поваги у відносинах між державами.

Гренландія є автономною територією у складі Королівства Данія, яке відповідає за її оборону та зовнішню політику. Острів має стратегічне значення через величезні поклади нафти, газу та рідкоземельних металів.

Постійні заклики американської адміністрації щодо набуття контролю над островом викликають серйозне занепокоєння як у данського уряду, так і серед мешканців самої Гренландії.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що Гренландія потрібна країні для національної безпеки.

«Нам потрібна Гренландія для національної безпеки. Не для корисних копалин. У нас більше нафти, ніж у будь-якій іншій країні світу. Нам потрібна Гренландія для національної безпеки. І якщо ви подивитесь на Гренландію, ви подивитесь вздовж узбережжя. Всюди російські та китайські кораблі. Тож Гренландія це велика справа», – сказав Трамп.

Згодом міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив, що країна не підкориться вимозі Дональда Трампа передати Гренландію Сполученим Штатам. Очільник МЗС також викликав посла США Кена Хауері для роз'яснення коментарів Трампа.

