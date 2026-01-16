Протести у Міннеаполісі: Трамп пригрозив ввести війська для придушення

Дональд Трамп заявив, що може застосувати «Закон про повстання»

Дональд Трамп заявив, що може залучити армію для відновлення порядку в Міннесоті

У місті Міннеаполіс у штаті Міннесота спалахнули нові протести після стрілянини за участю федерального агента імміграційної служби ICE. Про це повідомляють Reuters, CBS News та місцеві ЗМІ, пише «Главком».

Інцидент стався в північній частині міста під час затримання мігранта з Венесуели. За версією Міністерства внутрішньої безпеки США, чоловік нібито напав на співробітника ICE з лопатою, після чого агент відкрив вогонь і поранив його в ногу.

У результаті поранення отримали і мігрант, і агент ICE. Обох госпіталізували, їхньому життю нічого не загрожує.

Після цього в Міннеаполісі почалися акції протесту. Місцеві жителі вийшли на вулиці, звинувачуючи ICE у надмірному застосуванні сили. Поліція застосовувала кийки, перцеві балончики та сльозогінний газ для розгону демонстрантів.

Це вже другий інцидент за тиждень, пов’язаний із діями ICE у місті. Раніше під час імміграційної операції агент застрелив 37-річну жінку, що також викликало масові протести.

На тлі заворушень президент Дональд Трамп заявив, що може застосувати «Закон про повстання» і залучити армію для відновлення порядку в Міннесоті, якщо місцева влада не зупинить протести. Цей закон дозволяє президентові використовувати збройні сили для придушення масових заворушень усередині США.

Водночас місцеві політики та громадські лідери розкритикували таку риторику і виступили проти можливого військового втручання, заявивши, що це лише загострить ситуацію.

Нагадаємо, співробітник Служби імміграційної та митної поліції США (ICE) застрелив жінку в місті Міннеаполіс, штат Міннесота. За версією федеральної влади, загибла нібито намагалася протаранити службовий автомобіль ICE своїм автомобілем.

На тлі масових протестів у США через дії імміграційної служби, у Портленді (штат Орегон) стався новий інцидент із застосуванням зброї міграційними агентами. В результаті стрілянини двоє людей, чоловік та жінка, отримали поранення та були госпіталізовані.