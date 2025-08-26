ДБР повідомило, скільки бійців повернулося із СЗЧ напередодні дедлайну

Військовослужбовці мають кілька днів, аби уникнути покарання за СЗЧ та повернутися у військо

За останні два тижні понад 1,7 тис. військовослужбовців, які раніше самовільно залишили місце служби, повернулися до своїх підрозділів або перебувають на етапі повернення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Як зазначив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов, останніми тижнями зросла кількість військовослужбовців, які бажають повернутися із СЗЧ. За його словами, кількість охочих повернутися на службу є великою.

«У військовослужбовців ще є кілька днів, щоб реалізувати своє рішення. До 30 серпня діє спрощений порядок повернення до підрозділів військовослужбовців, які самовільно залишили частину або місце служби», – каже він.

Як відомо, Верховна Рада продовжила термін добровільного повернення військовослужбовців до 30 серпня 2025 року. Це означає, що у військових, які залишили службу, ще є час повернутися без кримінальної відповідальності.

Міністерство оборони нагадує, що військовослужбовці, які самовільно залишили частину, можуть поновити службу за спрощеною процедурою. Для цього необхідно подати рапорт через застосунок «Армія+». Скористатися цією можливістю можна до 30 серпня.

Як повідомлялося, з 29 листопада 2024 року по серпень 2025 року завдяки спрощеному механізму повернення на службу для тих, хто вперше залишив військову частину, до війська повернулися понад 29 тис. військовослужбовців.