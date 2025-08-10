Зв’язківець пояснив, які дрони є найбільшою проблемою для ЗСУ

Експерти постійно говорять про небезпеку дронів на оптоволокні, однак військовим найбільше дошкуляють не вони

Командир одного із взводів 81 окремого батальйону зв’язку, молодший лейтенант Олександр Карпович пояснив, які дрони є найбільшою проблемою для ЗСУ. Як інформує «Главком», про це він розповів у інтерв’ю, що вийшло на сторінці батальйону у Facebook.

За словами зв’язківця, хоч військові експерти постійно говорять про небезпеку дронів на оптоволокні, бо вони не чутливі до засобів радіоелектронної боротьби, прифронтові міста страждають від іншого виду безпілотників.

«Населені пункти Межова, Добропілля, інші прифронтові міста найбільше страждають від звичайних fpv-дронів з посиленою батареєю. Окупанти піднімають в небо потужний дрон з ретранслятором. Тобто він залітає на нашу територію на декілька кілометрів на висоті два – три кілометри, і так годинами може висіти у повітрі. За допомогою ретранслятора він для fpv-дронів передає сигнал. Попри розмір ворожих дронів-гексакоптерів, які передають сигнал і становлять 1 метр у діаметрі, на великій висоті їх знайти досить складно. Потрібна велика кількість засобів радіоелектронної боротьби для нейтралізації. А якщо говорити про знищення, то не кожна стрілецька зброя на це спроможна. За допомогою дороговартісних дронів на оптоволокні окупанти знищують стаціонарні цілі», – розповів Олександр Карпович.

Військовий каже, якщо раніше російські fpv-дрони залітали на 10-15 км, то зараз від нульових позицій їхні fpv-дрони спроможні залітати на понад 20 км вглиб позицій ЗСУ. Причому, такі зальоти дронів відбуваються щодня.

Нагадаємо, дрони на оптоволокні – остання проривна технологія у БпЛА на полі бою, протидію якій поки не змогли винайти. Наразі існують лише конструкції з сітки, які лише частково можуть допомагати проти них.

Раніше на Торецькому напрямку військові 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» виявили незвичайне пташине гніздо. Його було збудовано не лише з гілок, а й з використаного оптоволоконного кабелю.

