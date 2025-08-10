Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Зв’язківець пояснив, які дрони є найбільшою проблемою для ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Зв’язківець пояснив, які дрони є найбільшою проблемою для ЗСУ
fpv-дрони спроможні залітати на понад 20 км вглиб позицій ЗСУ
фото з відкритих джерел

Експерти постійно говорять про небезпеку дронів на оптоволокні, однак військовим найбільше дошкуляють не вони

Командир одного із взводів 81 окремого батальйону зв’язку, молодший лейтенант Олександр Карпович пояснив, які дрони є найбільшою проблемою для ЗСУ. Як інформує «Главком», про це він розповів у інтерв’ю, що вийшло на сторінці батальйону у Facebook.

За словами зв’язківця, хоч військові експерти постійно говорять про небезпеку дронів на оптоволокні, бо вони не чутливі до засобів радіоелектронної боротьби, прифронтові міста страждають від іншого виду безпілотників.

«Населені пункти Межова, Добропілля, інші прифронтові міста найбільше страждають від звичайних fpv-дронів з посиленою батареєю. Окупанти піднімають в небо потужний дрон з ретранслятором. Тобто він залітає на нашу територію на декілька кілометрів на висоті два – три кілометри, і так годинами може висіти у повітрі. За допомогою ретранслятора він для fpv-дронів передає сигнал. Попри розмір ворожих дронів-гексакоптерів, які передають сигнал і становлять 1 метр у діаметрі, на великій висоті їх знайти досить складно. Потрібна велика кількість засобів радіоелектронної боротьби для нейтралізації. А якщо говорити про знищення, то не кожна стрілецька зброя на це спроможна. За допомогою дороговартісних дронів на оптоволокні окупанти знищують стаціонарні цілі», – розповів Олександр Карпович.

Військовий каже, якщо раніше російські fpv-дрони залітали на 10-15 км, то зараз від нульових позицій їхні fpv-дрони спроможні залітати на понад 20 км вглиб позицій ЗСУ. Причому, такі зальоти дронів відбуваються щодня.

Нагадаємо, дрони на оптоволокні – остання проривна технологія у БпЛА на полі бою, протидію якій поки не змогли винайти. Наразі існують лише конструкції з сітки, які лише частково можуть допомагати проти них.

Раніше на Торецькому напрямку військові 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» виявили незвичайне пташине гніздо. Його було збудовано не лише з гілок, а й з використаного оптоволоконного кабелю. 

До слова Ігор Луценко назвав зброю, виробництво якої має стати пріоритетним для держави. Він висловив гіпотезу, що 80% витрат на оборону йде на так звані традиційні озброєння, які «у кращому разі» дають 20% уражень на фронті. Водночас 20% державного фінансування ідуть на системи, що на 80% відповідають за ураження на фронті, тобто на дрони.

Читайте також:

Теги: окупанти зброя військові дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки ідеологічних диверсій не відразу помітні, але вони руйнівні, як радіація.
Ідеологічні диверсії: як Росія змінює мізки іншим народам Гібридна війна
5 серпня, 21:00
Відтепер не потрібно буде проводити розслідування, коли військові гинуть, зникають безвісти або потрапляють у полон, якщо не буде ознак правопорушень
Міноборони спростило процедуру оформлення документів про загиблих і зниклих безвісти військових
5 серпня, 17:11
Під час тестування команда Diehl змогла перевірити свою технологію в умовах, наближених до бойових
Перша іноземна компанія випробувала свою техніку в Україні
29 липня, 06:17
Заневський є співробітником Федеральної служби безпеки РФ
Син ексначальника охорони Януковича отримав вирок за знущання з українки
28 липня, 10:30
Атеш: на території частини залишилися лише ті військовослужбовці, які несуть бойове чергування
Окупанти в Криму ховають техніку від ударів Сил оборони – партизани
22 липня, 13:14
Чи є ще якийсь план у Білому домі?
50 днів від Трампа для Путіна. Це зрада чи перемога?
14 липня, 21:07
Трамп готовий змінити підхід до постачання зброї Україні
Трамп готовий передати Україні наступальне озброєння – Axios
14 липня, 07:32
За словами Зеленського, Україна буде продовжувати активні дронові операції на російській території
Зеленський розповів, як Україна відповість на масовані російські атаки
12 липня, 21:31
Марат розмовляє зі своєю дружиною – учителькою історії
Дагестанець опинився на війні в Україні, бо скоїв дивний злочин
12 липня, 21:13

Девайси

Зв’язківець пояснив, які дрони є найбільшою проблемою для ЗСУ
Зв’язківець пояснив, які дрони є найбільшою проблемою для ЗСУ
Українська армія має аналог Starlink. Зв’язківець пояснив, чому технологію не масштабували
Українська армія має аналог Starlink. Зв’язківець пояснив, чому технологію не масштабували
Мобільний інтернет без «мертвих зон»: Президент підписав закон про розвиток мереж
Мобільний інтернет без «мертвих зон»: Президент підписав закон про розвиток мереж
Російські «Гербери» перетворюються на «Шахеди». Прикордонники попередили про небезпеку
Російські «Гербери» перетворюються на «Шахеди». Прикордонники попередили про небезпеку
У застосунку «Дія» не працюють дві важливі послуги для водіїв: причина
У застосунку «Дія» не працюють дві важливі послуги для водіїв: причина
Візьме весь побут на себе: китайська компанія презентує робота-помічника
Візьме весь побут на себе: китайська компанія презентує робота-помічника

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 серпня 2025
24K
Прогноз магнітних бур на 10-12 серпня: якою буде сонячна активність
19K
Нові обласні прокурори засвітили значні доходи та елітне майно своїх дружин
16K
В Україні різко здешевшав популярний вид м'яса
3623
Таксі під час комендантської години у Києві: влада відреагувала на розслідування

Новини

ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
Сьогодні, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 серпня, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
7 серпня, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
7 серпня, 12:39

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua