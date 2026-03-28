Курс валют 28 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк оновив офіційний курс валют на 28 березня 2026 року
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на суботу, 28 березня 2026 року. Порівняно з попереднім днем вартість долара зросла, а злотого зменшилася. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,88 грн, євро – на 50,61 грн, а польський злотий – на 11,84 грн. Так, долар зріс на 5-10 коп, євро залишилось майже без змін, а злотий подешевшав.
Курс валют станом на 28 березня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|43,8850
|50,6104
|58,4899
|11,8406
|55,3265
|
Ощадбанк
|43,55 / 44,15
|50,30 / 51,15
|51,45 / 53,45
|9,70 / 10,40
|54,20 / 56,30
|
Приватбанк
|43,52 / 44,12
|50,05 / 51,05
|58,43 / 60,75
|11,70 / 11,95
|55,25 / 60,10
|
ПУМБ
|43,60 / 44,20
|50,50 / 51,20
|57,80 / 59,20
|11,65 / 11,95
|
monobank
|43,70 / 44,20
|50,40 / 51,01
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|43,65 / 44,03
|50,20 / 50,80
|56,30 / 59,70
|11,30 / 12,20
|52,60 / 56,30
|
OTP Bank
|43,60 / 44,20
|50,00 / 51,00
|-
|-
|54,50 / 55,50
|
Укрсиббанк
|43,60 / 44,20
|50,25 / 51,15
|57,30 / 59,60
|-
|54,00/ 56,00
Нагадаємо, правління Національного банку зберегло облікову ставку на рівні 15% річних. Нацбанк відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.
Як повідомила пресслужба регулятора, це рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5% на горизонті політики. У разі збереження ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом’якшення процентної політики, а за їх посилення – буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів.
Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.
До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.
