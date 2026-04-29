Аудиторська служба знайшла проблеми майже в кожній лікарні: що не так із системою НСЗУ

Аудит виявив проблеми майже в усіх лікарнях

Навіть дрібні порушення можуть коштувати лікарням грошей

Державна аудиторська служба виявила системні проблеми у більшості медичних закладів, які отримують фінансування через Національну службу здоров’я України. Про це заявила голова відомства Алла Басалаєва під час ІІ Міжнародного форуму згуртованості, повідомляє кореспондент «Главкома».

За словами посадовиці, у 2025 році аудитори провели 96 ревізій лікарень, і лише в одному закладі не зафіксували порушень.

Йдеться про відповідність лікарень вимогам так званих пакетів послуг, за якими вони отримують фінансування. Зокрема, заклади повинні мати визначену кількість персоналу, обладнання та медикаментів.

Втім, під час перевірок часто виявляється, що частина задекларованих ресурсів фактично відсутня. «Приходимо – спеціаліста немає і ніколи не було», – зазначила Басалаєва.

Водночас чинні договори з НСЗУ передбачають жорсткі умови: відсутність навіть одного з обов’язкових компонентів може стати підставою для втрати фінансування за весь пакет послуг.

У Держаудитслужбі вважають такий підхід надмірним. Зокрема, йдеться про ситуації, коли лікарня має більшість необхідних ресурсів, але через одну невідповідність ризикує втратити всі кошти.

Басалаєва наголосила, що проблема має системний характер і стосується не лише медзакладів, а й самої моделі фінансування.

Наразі триває обговорення між аудиторами, НСЗУ та органами місцевого самоврядування щодо можливого перегляду підходів до фінансування лікарень.

