Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Аудиторська служба знайшла проблеми майже в кожній лікарні: що не так із системою НСЗУ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Аудиторська служба знайшла проблеми майже в кожній лікарні: що не так із системою НСЗУ
Аудит виявив проблеми майже в усіх лікарнях
фото: glavcom.ua

Навіть дрібні порушення можуть коштувати лікарням грошей

Державна аудиторська служба виявила системні проблеми у більшості медичних закладів, які отримують фінансування через Національну службу здоров’я України. Про це заявила голова відомства Алла Басалаєва під час ІІ Міжнародного форуму згуртованості, повідомляє кореспондент «Главкома».

За словами посадовиці, у 2025 році аудитори провели 96 ревізій лікарень, і лише в одному закладі не зафіксували порушень.

Йдеться про відповідність лікарень вимогам так званих пакетів послуг, за якими вони отримують фінансування. Зокрема, заклади повинні мати визначену кількість персоналу, обладнання та медикаментів.

Втім, під час перевірок часто виявляється, що частина задекларованих ресурсів фактично відсутня. «Приходимо – спеціаліста немає і ніколи не було», – зазначила Басалаєва.

Водночас чинні договори з НСЗУ передбачають жорсткі умови: відсутність навіть одного з обов’язкових компонентів може стати підставою для втрати фінансування за весь пакет послуг.

У Держаудитслужбі вважають такий підхід надмірним. Зокрема, йдеться про ситуації, коли лікарня має більшість необхідних ресурсів, але через одну невідповідність ризикує втратити всі кошти.

Басалаєва наголосила, що проблема має системний характер і стосується не лише медзакладів, а й самої моделі фінансування.

Наразі триває обговорення між аудиторами, НСЗУ та органами місцевого самоврядування щодо можливого перегляду підходів до фінансування лікарень.

Раніше під час міжнародного форуму згуртованості міністр енергетики Денис Шмигаль заявляв про необхідність підготовки до нових загроз для енергетичної інфраструктури та пропонував європейським партнерам український досвід її захисту в умовах постійних атак.

Читайте також:

Теги: лікарня аудит

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У стравоході дитини застрягла літієва батарейка діаметром 2,5 см
У Львові дворічна дівчинка три місяці жила з батарейкою в стравоході (фото)
7 квiтня, 16:24
Захар пів року жив без нирок
«Пів року жив без нирок». Хлопчик з Івано-Франківщини пережив другу трансплантацію органів у вісім років
7 квiтня, 13:01
Медики зазначають, що з віком ризик розвитку інсульту стає дедалі вищим
Інсульт – більше не хвороба літніх. Медики заявили про тривожну тенденцію
8 квiтня, 19:38
Миколі Жеребову провели трансплантацію серця
Юному футболісту з Буковини лікарі успішно пересадили серце (фото)
14 квiтня, 09:53
Лікарка-отоларинголог виявила у вусі пацієнтки комаху
Українка скаржилася на біль у вусі, а лікарі виявили в ньому живого мешканця (фото)
15 квiтня, 19:05
Загальна сума виявлених порушень сягнула до 800 млн грн
Аудит бюджету Луцька: виявлено порушень на 800 млн грн
16 квiтня, 11:19
Медики зазначають, що це перший випадок проведення подібної операції таким способом
Лікарі «Охматдиту» провели унікальну операцію новонародженій дитині
17 квiтня, 15:16
Лікарі зуміли витягти величезне скло з легені пацієнта
Неймовірна історія порятунку: львівські хірурги дістали 10-сантиметровий уламок з легені чоловіка (фото)
21 квiтня, 09:08
Рада Національного банку затвердила фінансову звітність 27 квітня 2026 року
НБУ встановив рекорд резервів і заробив для бюджету 146 млрд грн
27 квiтня, 15:45

Суспільство

«Мав 15 секунд»: підліток самотужки знешкодив FPV-дрон окупантів, захищаючи рідних
«Мав 15 секунд»: підліток самотужки знешкодив FPV-дрон окупантів, захищаючи рідних
Україна змінила тактику захисту енергетики перед зимою
Україна змінила тактику захисту енергетики перед зимою
Тиса вже не в моді? Прикордонники назвали новий популярний маршрут ухилянтів
Тиса вже не в моді? Прикордонники назвали новий популярний маршрут ухилянтів
Аудиторська служба знайшла проблеми майже в кожній лікарні: що не так із системою НСЗУ
Аудиторська служба знайшла проблеми майже в кожній лікарні: що не так із системою НСЗУ
Понад 450 тис. родин отримали житло: Кулеба назвав ключові цифри відбудови
Понад 450 тис. родин отримали житло: Кулеба назвав ключові цифри відбудови
РФ вивела з ладу газову систему міста на Донеччині
РФ вивела з ладу газову систему міста на Донеччині

Новини

Данія інвестує в український агросектор: що домовилися будувати разом
Сьогодні, 14:03
Торгівля людьми і відмивання грошей: поліція Польщі затримала українців
Сьогодні, 13:35
Форвард «Баварії» встановив національний рекорд у Лізі чемпіонів
Сьогодні, 12:41
У Львові невідомий намагався підпалити мечеть коктейлями Молотова
Сьогодні, 12:20
Середняк Прем'єр-ліги відмовиться від форварда «Динамо» – ЗМІ
Сьогодні, 12:05
Розвідка: Росія цензурує стадіони і маркує Пушкіна позначкою 18+
Сьогодні, 11:53

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua