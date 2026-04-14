Юному футболісту з Буковини лікарі успішно пересадили серце (фото)

glavcom.ua
Миколі Жеребову провели трансплантацію серця
фото: Чернівецька обласна рада﻿

Донором маленького пацієнта став хлопчик з Одещини

Шестирічний хлопчик Микола Жеребов отримав другий шанс на життя – йому успішно пересадили донорське серце. Історію маленького пацієнта розповів міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко. Про це пише «Главком» із посиланням на Чернівецьку обласну раду.

Микола Жеребов мав вроджену ваду серця, з народження хлопчик був під постійним наглядом лікарів. Він переніс дві операції, також в момент критичного стану життя шестирічного хлопчика підтримував апарат ЕКМО (прилад, що тимчасово замінює функції серця та легень, насичуючи кров киснем поза тілом).

Однак з часом стало відомо, що Микола Жеребов потребує нового серця. У березні 2026 року з’явився потенційний донор для хлопчика.

«Донором став хлопчик з Одещини. Після отриманої травми, за його життя боролися медики «Охматдиту», однак врятувати не вдалося. У цей трагічний для родини момент батьки дали згоду на посмертне донорство. Це дало можливість врятувати інші життя», – йдеться у повідомленні.

фото: Чернівецька обласна рада

Врешті лікарі провели операцію після підтвердження сумісності. Наразі Микола Жеребов відновлюється та почувається добре. Операцію провели фахівці Центр кардіології та кардіохірургії.

фото: Чернівецька обласна рада

Зазначається, що коли хлопчик проходив реабілітацію після операції, до його відділення завітав український футболіст та тренер «Чорноморця» Андрій Телесненко. Спортсмен вже два роки живе завдяки донорському серцю. Він підтримав Миколу Жеребкова та відвідав його виписку.

До слова, восьмирічний Захар з Івано-Франківщини пів року жив без нирок, перебуваючи на постійному діалізі. Врешті Захар пережив другу трансплантацію нирки у своєму житті. У 2023 році Захару провели першу в його житті трансплантацію нирки, донором хлопчика стала його бабуся. З часом новий орган дитини пошкодило захворювання, що вразило його власні нирки.

Нагадаємо, львівські лікарі врятували життя 10-річній дівчинці, яка з народження страждає від постійних болей у животі. Медикам вдалося встановити вірний діагноз пацієнтці та прооперувати її. 10-річній Дар’ї діагностували вроджену патологію кишківника – хвороба Гіршпрунга. 

Також повідомлялося, у Львові лікарі провели операцію дворічній дівчині. Дівчинка Софія всю зиму прожила з батарейкою в стравоході, весь цей час медики не могли з’ясувати діагноз дитини, а її стан постійно. Софія три місяці страждала від складних симптомів. Батьки дівчинки відразу почали бити на сполох та помітили погіршення стану доньки. погіршувався. 

