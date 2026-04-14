Юному футболісту з Буковини лікарі успішно пересадили серце (фото)

Донором маленького пацієнта став хлопчик з Одещини

Шестирічний хлопчик Микола Жеребов отримав другий шанс на життя – йому успішно пересадили донорське серце. Історію маленького пацієнта розповів міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко. Про це пише «Главком» із посиланням на Чернівецьку обласну раду.

Микола Жеребов мав вроджену ваду серця, з народження хлопчик був під постійним наглядом лікарів. Він переніс дві операції, також в момент критичного стану життя шестирічного хлопчика підтримував апарат ЕКМО (прилад, що тимчасово замінює функції серця та легень, насичуючи кров киснем поза тілом).

Однак з часом стало відомо, що Микола Жеребов потребує нового серця. У березні 2026 року з’явився потенційний донор для хлопчика.

«Донором став хлопчик з Одещини. Після отриманої травми, за його життя боролися медики «Охматдиту», однак врятувати не вдалося. У цей трагічний для родини момент батьки дали згоду на посмертне донорство. Це дало можливість врятувати інші життя», – йдеться у повідомленні.

Микола Жеребов отримав другий шанс на життя – йому успішно пересадили донорське серце фото: Чернівецька обласна рада

Врешті лікарі провели операцію після підтвердження сумісності. Наразі Микола Жеребов відновлюється та почувається добре. Операцію провели фахівці Центр кардіології та кардіохірургії.

До Миколи Жеребова завітавукраїнський футболіст та тренер «Чорноморця» Андрій Телесненко, який теж має донорське серце фото: Чернівецька обласна рада

Зазначається, що коли хлопчик проходив реабілітацію після операції, до його відділення завітав український футболіст та тренер «Чорноморця» Андрій Телесненко. Спортсмен вже два роки живе завдяки донорському серцю. Він підтримав Миколу Жеребкова та відвідав його виписку.

