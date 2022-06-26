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    Суспільство

    Гундяєв може забрати в УПЦ МП Донецьку і Луганську єпархії

    Донецька і Луганська єпархії УПЦ можуть опинитися безпосередньо у юрисдикції Московського патріарха - Гундяєв може забрати в УПЦ МП Донецьку і Луганську єпархії
    Донецька і Луганська єпархії УПЦ можуть опинитися безпосередньо у юрисдикції Московського патріарха
    фото з відкритих джерел

    Раніше РПЦ підпорядкувала патріарху Кирилу єпархії у Криму

    Донецька і Луганська єпархії УПЦ можуть опинитися безпосередньо у юрисдикції Московського патріархату. Так свого часу трапилося із трьома кримськими єпархіями – їх РПЦ пере підпорядкувала напряму патріарху Московському Кирилу. Це, фактично, анексія. Таку думку у інтерв’ю «Главкому» висловив митрополит Львівський і Галицький Філарет.

    «Я думаю, що все це буде залежати від позиції патріарха Кирила і, напевно, від позиції державної влади Російської Федерації. Але, виходячи з того, який курс проклала РФ, а вони йдуть шляхом ескалації і окупації територій України, можливо, що Донецька і Луганська єпархії також можуть опинитися безпосередньо у юрисдикції Московського патріархату (патріарха Московського Кирила, – «Главком»)», – сказав Філарет.

    Митрополит також зауважив, що із єпископами, які пішли за Кирилом, не спілкується.

    «У нас є своя Церква, своя держава, ми живемо своїм життям і спілкуємося між собою. Я не знаю позиції єпископів, чи священиків РПЦ, з ними не спілкуюся про те, що відбулося. Я знаю тільки те, що православна держава напала на православну державу. Митрополит Донецький і Маріупольський Іларіон, на відміну від митрополита Сімферопольського і Кримського Лазаря, звертаючись до предстоятеля та членів Собору, зайняв правильну позицію. Він сказав, що ми є Українською православною церквою. Сказав, що приймає рішення Собору УПЦ і по мірі можливостей втілюватиме ці рішення у життя, зокрема, зі змінами до Статуту», – пояснив Філарет.

    Як повідомлялося, предстоятель Російської православної церкви Кирило 25 червня впав під час освячення храму у Новоросійську.

    До слова, велика громада під Києвом заборонила Московську церкву на своїй території.

    Також міськрада Черкас заборонила діяльність УПЦ Московського патріархату.

    До слова, Хмельниччина стала лідером за кількістю переходів з Московської до Української церкви.

    Читайте також: Митрополит УПЦ МП Філарет: Все має завершитися єдиною православною церквою в Україні

    Теги: росія Хмельниччина окупанти анексія Філарет церква війна РПЦ держава громада Україна окупація час #stoprussia
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    Гундяєв може забрати в УПЦ МП Донецьку і Луганську єпархії