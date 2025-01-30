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Автоматизація процесів. «Укрпошта» анонсувала зміни в термінах доставки

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Автоматизація процесів. «Укрпошта» анонсувала зміни в термінах доставки
У 2024-му «Укрпошта» витратила на автоматизацію понад 1 млрд гривень власних коштів
фото з відкритих джерел

«Доставка, як ми й обіцяли, відбуватиметься наступного дня»

Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський анонсував, що вже 3 лютого в компанії остаточно буде завершено процес автоматизації й 100% посилок «Укрпошта» оброблятиме на роботизованих лініях. Про це Смілянський повідомив в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Доставка, як ми й обіцяли, відбуватиметься наступного дня», – заявив він.

Смілянський розповів, що у 2024-му «Укрпошта» витратила на автоматизацію понад 1 млрд гривень власних коштів. Компанія закупляла обладнання у вітчизняних виробників.

Нагадаємо, «Укрпошта» отримає акції PINbank, який раніше належав російському олігарху Євгену Гінеру. Це дозволить створити в Україні поштовий банк, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Зазначається, що уряд передав акції Першого інвестиційного банку до Міністерства розвитку громад та територій з наступною передачею «Укрпошті».

Нагадаємо, «Укрпошта» 1 січня повністю відмовилася від тарифів, які залежать від ваги. Тепер вони залежать виключно від об’єму.

Раніше народна депутатка Ніна Южаніна заявила, що благодійні внески, які клієнти могли зробити при сплаті доставки відправлень «Укрпоштою», стали автоматично нараховувати з кожної посилки. Компанія стягує 1 грн як благодійний внесок на потреби ЗСУ до благодійного фонду «Київська школа економіки».

Згодом генеральний директор компанії Ігор Смілянський заявив, що всі кошти, які проходять через «Укрпошту» та KSE Foundation, ретельно перевіряються міжнародними аудиторами та правоохоронцями. Він зазначив, що компанія разом з KSE Foundation передали ЗСУ допомогу на більш як 67 млн.

До слова, на запит нардепки Ніни Южаніної щодо кількості працівників «Укрпошти», які отримують заробітну плату понад 100 тис. грн на місяць, гендиректор Ігор Смілянський відмовився надавати відповідь. Як зауважила нардепка, «Укрпошта» щомісячно нараховує генеральному директору понад 1,5 млн грн зарплати.

Теги: міністр школа Укрпошта Україна Ігор Смілянський

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