Пентагон готується направити додаткові війська та техніку на Близький Схід – NBC News

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Пентагон готується направити додаткові війська та техніку на Близький Схід – NBC News
Військова техніка та тисячі додаткових військовослужбовців прибуватимуть на Близький Схід протягом найближчих днів і тижнів
фото: АFP

Трамп розглядає можливість військових дій проти Ірану

Пентагон готується направити додаткові американські війська та військові ресурси на Близький Схід. Про це повідомляє NBC News з посиланням на американського посадовця, передає «Главком».

За словами джерела, до регіону планують перекинути авіаносну ударну групу, додаткові бойові літаки, а також наземні системи протиповітряної оборони.

Посилення військової присутності відбувається на тлі високої напруженості в регіоні. Як зазначив чиновник, президент Дональд Трамп розглядає можливість військових дій проти Ірану.

Додаткові сили також мають забезпечити готовність армії США у разі, якщо Іран завдасть удару по американських об’єктах або союзниках США в регіоні.

За словами посадовця, військова техніка та тисячі додаткових військовослужбовців прибуватимуть на Близький Схід протягом найближчих днів і тижнів.

Як повідомлялось, американське військове командування продовжує активно готувати варіанти потенційних дій проти Тегерана. Пентагон адаптував кілька стратегічних сценаріїв: від традиційних ударів по військових об’єктах до кібероперацій і інформаційного впливу.

Очікується, що ці варіанти будуть представлені президенту вже найближчим часом. Чиновники Білого дому зазначають, що Трамп має «всі опції» для реагування на ситуацію в Ірані. 

Водночас міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран відкритий до переговорів і готовий до дипломатичного врегулювання зі США.

До слова, президент США Дональд Трамп повідомив посадовцям з національної безпеки, що у разі військових дій проти Ірану він очікує швидкого та рішучого удару, який має призвести до падіння режиму і не перерости в затяжну війну.

