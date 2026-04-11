Глава УГКЦ привітав українців із Великоднем

Аліна Самойленко
фото: Українська Греко-Католицька церква

Блаженніший Святослав побажав українцям відчути присутність Христа у своєму житті

Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав звернувся до вірян із великоднім посланням. У своєму зверненні він підкреслив переможну силу життя над смертю та висловив сподівання на мир, який дарує Воскресіння Христове. Про це пише «Главком» із посиланням на Українську Греко-Католицьку церкву.

Під час відеопривітання Предстоятель наголосив на глобальному значенні цього дня: «Сьогодні ми святкуємо найбільше свято не тільки християн, але й усіх людей. Після свого страждання, хресної смерті, наш Спаситель нині переможно виходить із гробу!».

За словами Глави УГКЦ, світло Воскресіння дає людям віру в те, що темрява є безсилою: «Сьогодні наш воскреслий Христос нам каже, що смерть – це не кінець, що зло ніколи не є остаточним, а наше життя має і матиме продовження».

Спираючись на вчення Отців Церкви, Блаженніший Святослав охарактеризував Воскресіння як оновлення всього світу. «Бог начебто наново торкнув Усесвіт і дав йому нове життя. Стався перезапуск тієї дійсності, у якій ми з вами живемо. Все те, що було до того, наша грішність, наша смерть зсередини знищені», – пояснив він.

Окремо Предстоятель відзначив зв’язок свята з Таїнством Євхаристії: «Христос не просто потішає нас перед смертю. Сьогодні Він нам дає надію, що смерть не має остаточного слова. На Тайній вечері Христос зробив своїх апостолів причасниками Його Воскресіння через Причастя Тіла і Крові». Він додав, що пасхальний хліб, який освячують віряни, символізує безпосередній дотик до воскреслого Спасителя.

Завершуючи привітання, Блаженніший Святослав побажав українцям відчути присутність Христа у своєму житті: «Христос воскрес! Земля, глибини підземні наповнюються світлом. Христос воскрес! Усе закрите відкривається, все померле оживає. Христос воскрес! І життя перемагає смерть».

«Нехай воскреслий Христос благословить усіх нас і наповнить наші серця, наші родини, нашу Україну своїм небесним, справедливим, воскресним миром!» – підсумував Отець і Глава УГКЦ.

Як відомо, Паска – символ Воскресіння Ісуса Христа – уціліла у розтрощеному атакою помешканні у Сумах. Відповідне фото оприлюднила ДСНС України.

На знімку видно великодню випічку зі свічкою, яку поставили на столику біля портретів. На одному із них тріснуло скло. Довкола сліди руйнувань, однак паска ціла, лише припала пилом.

