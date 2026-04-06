Яке релігійне свято відзначається 7 квітня 2026: традиції та молитва

Свята 7 квітня в церковному календарі – День пам’яті святого преподобного Юрія (Георгія), сповідника, єпископа Мелітійського

7 квітня православна церква вшановує пам'ять святого преподобного Юрія Мелітійського. Це свято присвячене життю та подвигам смиренного ієрарха, який став зразком милосердя, стійкості у вірі та невтомної праці на благо ближніх.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 7 квітня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого преподобного Юрія (Георгія) Мелітійського

7 квітня православна церква вшановує пам'ять святого Юрія, єпископа Мелітійського, який жив у IX столітті під час іконоборчих переслідувань. З юних років Юрій обрав чернечий шлях, віддавши перевагу посту та молитві над світськими благами. За свою виняткову побожність та мудрість він був обраний єпископом міста Мелітіна.

Святий Юрій прославився своєю безмежною добротою: він витрачав усі кошти єпархії на допомогу бідним, вдовам та сиротам. Під час правління імператора-іконоборця Льва Вірменина святий зазнав переслідувань за шанування святих ікон і був відправлений у вигнання. Своє життя він закінчив у молитві, залишивши по собі пам’ять як про чудотворця та невтомного захисника християнських цінностей.

Молитви дня

О, пресвітлий отче наш Юрію, пастирю лагідний та заступнику нужденних! До тебе ми прибігаємо у молитві, просячи твого заступництва перед Престолом Всевишнього. Ти, що все життя своє поклав на служіння Богу та людям, навчи і нас любові нелицемірної та терпіння у випробуваннях. Моли Господа, щоб зміцнив нашу віру, зцілив недуги душевні й тілесні та дарував мир землі нашій. Будь нам провідником у темряві та розрадою у скорботах. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, яким буде літо та майбутній врожай:

Яка погода сьогодні – такою вона буде і на Великдень.

Якщо ранок туманний – очікуйте швидкого розливу річок та гарного сінокосу.

Гроза цього дня віщує врожайне літо та велику кількість горіхів.

Сильний дощ 7 квітня – до гарного врожаю грибів восени.

Цей день вважався сприятливим для примирення та добрих справ, але не радили розпочинати нову важливу роботу.