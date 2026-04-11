Яке релігійне свято відзначається 12 квітня 2026: традиції та молитва

Свята 12 березня в церковному календарі – Великдень та День пам’яті святого преподобного Симеона Нового Богослова

12 березня православна церква відзначає Світле Воскресіння Христове – Великдень. Також віряни вшановують пам'ять святого Симеона Нового Богослова – одного з найвидатніших християнських містиків та богословів.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 12 березня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

У 2026 році 12 квітня, у неділю, православні й греко-католики святкуватимуть головне релігійне свято року – Великдень. У цей день християни святкують Воскресіння Ісуса Христа, що сталося на третій день після його смерті, при чому день смерті вважається першим днем.

Великдень вважається найважливішим християнським святом, яке виказує радість з приводу перемоги Божого Сина над Смертю та вічним Забуттям. У Воскресінні бачать підтвердження життя після смерті, що і є головним змістом святкування.

В Україні святкувати Світле Воскресіння Христового почали наприкінці першого тисячоліття, з приходом християнства. Християни щорічно святкують воскресіння Ісуса Христа під час найбільшого свята християнського літургійного року – Великодня.

День пам’яті святого преподобного Симеона Нового Богослова

Преподобний Симеон народився в Галатії у 949 році. Він став ігуменом монастиря святого Маманта у Константинополі та прославився своїми духовними гімнами та богословськими творами. Його вчення про «божественне світло» та особисте духовне переображення людини зробило його третім святим у християнській історії (після Івана Богослова та Григорія Богослова), якого удостоїли титулу «Богослов». Він вчив, що віра – це не просто знання догматів, а жива зустріч людини з Богом.

Молитви дня

Господи Ісусе Христе, Ти, що воскрес із мертвих і дарував нам надію на життя вічне, просвіти душі наші Своїм небесним світлом. Преподобний отче Симеоне, моли Бога за нас, щоб зміцнив Він нашу віру, навчив щирої любові та подарував мир і спокій кожній оселі. Даруй нам, Господи, з чистою радістю прославляти Твоє святе ім'я. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що погода на 12 березня може розповісти про майбутній врожай та літо: