Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 12 квітня 2026: традиції та молитва

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
колаж: glavcom.ua

Свята 12 березня в церковному календарі – Великдень та День пам’яті святого преподобного Симеона Нового Богослова

12 березня православна церква відзначає Світле Воскресіння Христове – Великдень. Також віряни вшановують пам'ять святого Симеона Нового Богослова – одного з найвидатніших християнських містиків та богословів.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 12 березня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Великдень

Яке релігійне свято відзначається 12 квітня 2026: традиції та молитва фото 1

У 2026 році 12 квітня, у неділю, православні й греко-католики святкуватимуть головне релігійне свято року – Великдень. У цей день християни святкують Воскресіння Ісуса Христа, що сталося на третій день після його смерті, при чому день смерті вважається першим днем.

Великдень вважається найважливішим християнським святом, яке виказує радість з приводу перемоги Божого Сина над Смертю та вічним Забуттям. У Воскресінні бачать підтвердження життя після смерті, що і є головним змістом святкування.

В Україні святкувати Світле Воскресіння Христового почали наприкінці першого тисячоліття, з приходом християнства. Християни щорічно святкують воскресіння Ісуса Христа під час найбільшого свята християнського літургійного року – Великодня.

День пам’яті святого преподобного Симеона Нового Богослова

Яке релігійне свято відзначається 12 квітня 2026: традиції та молитва фото 2

Преподобний Симеон народився в Галатії у 949 році. Він став ігуменом монастиря святого Маманта у Константинополі та прославився своїми духовними гімнами та богословськими творами. Його вчення про «божественне світло» та особисте духовне переображення людини зробило його третім святим у християнській історії (після Івана Богослова та Григорія Богослова), якого удостоїли титулу «Богослов». Він вчив, що віра – це не просто знання догматів, а жива зустріч людини з Богом.

Молитви дня

Господи Ісусе Христе, Ти, що воскрес із мертвих і дарував нам надію на життя вічне, просвіти душі наші Своїм небесним світлом. Преподобний отче Симеоне, моли Бога за нас, щоб зміцнив Він нашу віру, навчив щирої любові та подарував мир і спокій кожній оселі. Даруй нам, Господи, з чистою радістю прославляти Твоє святе ім'я.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що погода на 12 березня може розповісти про майбутній врожай та літо:

  • Яка погода на Великдень – таким буде і все літо;
  • Якщо цього дня йде дощ – весна буде вологою, але теплою;
  • Грім 12 березня віщує багатий врожай фруктів та горіхів;
  • Якщо птахи масово повертаються з вирію – скоро настане справжнє літнє тепло;
  • Цей день вважався невдалим для сварок та з'ясування стосунків – свято потрібно зустрічати з мирною душею.

Теги: свята релігія православна церква традиції свято календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua