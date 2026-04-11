Яке релігійне свято відзначається 12 квітня 2026: традиції та молитва
Свята 12 березня в церковному календарі – Великдень та День пам’яті святого преподобного Симеона Нового Богослова
12 березня православна церква відзначає Світле Воскресіння Христове – Великдень. Також віряни вшановують пам'ять святого Симеона Нового Богослова – одного з найвидатніших християнських містиків та богословів.
«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 12 березня 2026 року.
Релігійні свята та їхня історія
Великдень
У 2026 році 12 квітня, у неділю, православні й греко-католики святкуватимуть головне релігійне свято року – Великдень. У цей день християни святкують Воскресіння Ісуса Христа, що сталося на третій день після його смерті, при чому день смерті вважається першим днем.
Великдень вважається найважливішим християнським святом, яке виказує радість з приводу перемоги Божого Сина над Смертю та вічним Забуттям. У Воскресінні бачать підтвердження життя після смерті, що і є головним змістом святкування.
В Україні святкувати Світле Воскресіння Христового почали наприкінці першого тисячоліття, з приходом християнства. Християни щорічно святкують воскресіння Ісуса Христа під час найбільшого свята християнського літургійного року – Великодня.
День пам’яті святого преподобного Симеона Нового Богослова
Преподобний Симеон народився в Галатії у 949 році. Він став ігуменом монастиря святого Маманта у Константинополі та прославився своїми духовними гімнами та богословськими творами. Його вчення про «божественне світло» та особисте духовне переображення людини зробило його третім святим у християнській історії (після Івана Богослова та Григорія Богослова), якого удостоїли титулу «Богослов». Він вчив, що віра – це не просто знання догматів, а жива зустріч людини з Богом.
Молитви дня
Господи Ісусе Христе, Ти, що воскрес із мертвих і дарував нам надію на життя вічне, просвіти душі наші Своїм небесним світлом. Преподобний отче Симеоне, моли Бога за нас, щоб зміцнив Він нашу віру, навчив щирої любові та подарував мир і спокій кожній оселі. Даруй нам, Господи, з чистою радістю прославляти Твоє святе ім'я.
Амінь
Народні вірування та прикмети
Наші предки вірили, що погода на 12 березня може розповісти про майбутній врожай та літо:
- Яка погода на Великдень – таким буде і все літо;
- Якщо цього дня йде дощ – весна буде вологою, але теплою;
- Грім 12 березня віщує багатий врожай фруктів та горіхів;
- Якщо птахи масово повертаються з вирію – скоро настане справжнє літнє тепло;
- Цей день вважався невдалим для сварок та з'ясування стосунків – свято потрібно зустрічати з мирною душею.
