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Учасниця відомих телешоу зганьбилася у мовному скандалі (відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Учасниця відомих телешоу зганьбилася у мовному скандалі (відео)
Ірина Слюнько принизила мешканців житлового кварталу, у якому проживає
фото: irasliunko / Іnstagram

Жінка заявила, що не буде розмовляти українською, а також зневажає тих, хто говорить державною мовою

У Києві розгорівся мовний скандал за участі уродженки міста Херсон Ірини Слюнько, яка відома зйомками в шоу «Від пацанки до панянки» та «СуперМама». Жителі столичного ЖК «Нова Англія» опублікували запис голосового повідомлення в месенджері Telegram від учасниці чата на імʼя «Ліда» з фотографією Слюнько. Варто пояснити, що «Ліда» – прізвисько, яке Слюнько отримала під час шоу.

Відеозапис стрімко поширився у соцмережах. У голосовому повідомленні дівчина розповідає, що жила та навчалася в Херсоні, тому звикла розмовляти російською мовою. Примітно, що свої соцмережі Слюнько веде українською. У Київ учасниця популярного шоу дійсно переїхала з Херсону, про що багато разів писала в Instagram.

«Ваш к*нченный киевский бомонд меня уже за*бал, честно говоря. Я всю жизнь прожила в Херсоне, я училась в русской школе, разговаривала и буду разговаривать на русском языке. И то, что вы пишете о государственном языке. Да, у нас украинский, но мне так пох*й, честно говоря. Вы – гниды, реально гниды. А я вам так скажу: я говорю на русском и украинском языках. А вы просто к*нченые люди», – сказала Ірина Слюнько.

На відео видно, що сусіди оприлюднили не весь запис: ролик обірвався на моменті, коли жінка українською мовою почала розповідати про прильот в Херсоні.

Варто зауважити, що Слюнько також брала участь в серіаліті «Пацанки. Нове життя» 2017 року. Завдяки перемозі в реаліті вона отримала квартиру в столиці. У програмі «СуперМама» здобути перемогу їй не вдалося. Відомо, що у жінки є син, якого вона виховує одна. 

Нагадаємо, в Одесі власник кафе вигнав відвідувачку за прохання обслуговувати українською. Між відвідувачкою та господарем кафе відбулася сварка, причиною якої стало спілкування чоловіка російською мовою. Але замість того, щоб перейти на державну мовою, власник вважав за краще вступити в суперечку.

До слова, відвідувачка готелю в Одесі влаштувала скандал через мову (відео). Жінка запевняла, що в Україні «рублі були завжди», а українська мова – немодна. 

Крім того, у Києво-Могилянці розгорівся мовний конфлікт. Там напередодні заборонили використання російської мови на усіх рівнях, що сколихнуло суспільство і спричинило шквал обговорень.

Читайте також: Мовний конфлікт у Києво-Могилянській академії. Студенти показують приклад
Теги: українська мова мова відео Пацанки скандал

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