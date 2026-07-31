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Окупанти перевезли українську журналістку Левченко в донецьке СІЗО

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Окупанти перевезли українську журналістку Левченко в донецьке СІЗО
Росіяни знову етапували журналістку Ірину Левченко
фото: НСЖУ

Через чергове етапування журналістка пропустила судове засідання у сфабрикованій російськими окупантами справі

Російські окупанти перевезли українську журналістку Ірину Левченко з Краснодара до Донецька, хоча завершальне судове засідання у сфабрикованій проти неї справі мало відбутися в Ростові-на-Дону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національну спілку журналістів України.

Про нове етапування розповіла сестра журналістки Олена Руденко. За її словами, родина отримала лист від Ірини, в якому вона повідомила, що вже перебуває в Донецькому СІЗО.

«Ми не списувалися з нею аж із початку липня. Чекали, поки вона доїде до Ростова. А ось прийшов лист: вона вже в Донецькому СІЗО. Не розуміємо, чому її катають туди-сюди. І навіть не знаємо, чи була вона-таки в Ростові, чи возили її туди?» – розповіла Руденко.

За словами сестри, журналістку без попередження підняли опівночі та відправили до Донецька. Дорогу вона перенесла нормально, однак інформації про її нинішній стан здоров'я майже немає. Відомо лише, що жінка має проблеми із зубами та скаржиться на випадіння волосся.

У Національній спілці журналістів України повідомили, що через постійні етапування Ірина Левченко пропустила одне із судових засідань. «Ми очікували, що в Ростові буде нарешті останній суд. А так – знов без вироку, знов без суду», – зазначила Олена Руденко.

Ірина Левченко понад 40 років працювала журналісткою в різних виданнях і жила в окупованому Мелітополі. Після початку повномасштабного вторгнення вона разом із чоловіком Олександром вирішила залишитися в місті. 6 травня 2023 року російські окупанти затримали подружжя, звинувативши їх у «тероризмі».

Згодом Олександру вдалося передати родині записку із повідомленням про їхнє затримання. У серпні 2024 року чоловіка звільнили. За час ув'язнення він лише один раз побачив дружину під час прогулянки в СІЗО, однак поспілкуватися вони не змогли.

Після звільнення окупанти не повернули йому гроші, банківські картки та документи, натомість видали російську довідку про нібито затримання на 21 добу за «порушення комендантської години».

Нагадаємо, українська журналістка з Мелітополя Анастасія Глуховська, яку росіяни утримують у полоні з серпня 2023 року, зазнавала психологічного насильства в російському СІЗО Кізела. Під час так званої «прийомки» їй погрожували зґвалтуванням, а також поголили голову.

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Теги: СІЗО полон Донецьк журналіст

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