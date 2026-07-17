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У Кривому Розі помер оператор, якого девʼять років тому поранили під час навчань

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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В’ячеслав Волк взяв участь у зніманнях під час військових навчань
фото: «Перший Криворізький»/Facebook

Оператор отримав поранення в шию у 2017 році

Помер оператор «Першого Криворізького» В’ячеслав Волк. Чоловік протягом девʼяти років був майже паралізований після поранення під час військових навчань. Про це пише «Главком» із посиланням на допис видання, де працював журналіст.

В’ячеслав Волк пішов із життя 16 липня. Оператор із 2017 року був паралізований, лікування та реабілітація не дали бажаного результату, за чоловіком доглядали батьки.

В’ячеслав Волк постраждав 6 липня 2017 року. Тоді біля будівлі Саксаганської райради проходили військові навчання. Оператор зголосився взяти участь у зйомках постановочного кадру.

Він мав виконати роль умовного зловмисника, на якому тренувалися військові. Коли зйомки закінчилися, В’ячеслава Волка завели в окрему будівлю, після чого було чути постріл. Оператор отримав поранення в шию, його госпіталізували. Відтоді він залишався паралізованим.

До слова, на фронті загинув оператор програми новин ТСН Євгеній Соловей, який з 2014 року знімав війну разом із воєнкорами, а 2022-го пішов добровольцем до війська та служив пілотом дронів. Його історія у 1+1 media розпочалася у 2011 році. Відтоді тисячі важливих подій українські глядачі побачили його очима. З 2014 року Євгеній разом із воєнкорами працював біля зони бойових дій і фіксував правду про війну.

Також повідомлялося, на фронті загинула продюсерка, кастинг-директорка, офіцерка відділення комунікацій управління у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс» Вікторія Квітка Боброва. Минулого року Вікторія Боброва стала до лав Збройних сил України. Вона була кастинг-директоркою серіалів «Одна родина. Весілля», «Окуповані», «Друзі» та «Холод».

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Теги: Кривий Ріг військові навчання смерть журналіст поранення

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