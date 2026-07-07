Скандал навколо незаблюрених фото загиблих: військова Білозерська зробила радикальну заяву

Фото загиблої родини у Києві викликало масштабну дискусії у мережі серед українців

Військовослужбовиця та журналістка Олена Білозерська підтримала фотографа Єфрема Лукацького у дискусії про публікацію незаблюрених кадрів загиблих після російських обстрілів. Фото викликали полярні оцінки у мережі: одні наполягають, що світ має бачити реальні наслідки війни, інші вважають таку публікацію неетичною через можливий вплив на дітей та родичів загиблих. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Олени Білозерської у Facebook.

Коментар Олени Білозерської

На думку Олени Білозерської, кадри війни без цензури допомагають документувати воєнні злочини та висвітлювати реальні наслідки війни.

«Я вважаю, що Лукацький однозначно правий. Це правда, це історія, це жорстока дійсність, яку він фіксує і показує людям. І добре, що в нього вистачає мужності раз за разом відстоювати свою позицію, не дивлячись на осуд», – написала Білозерська.

фото: скриншот Олена Білозерська/Facebook

За словами військової, сучасне суспільство дедалі частіше намагається ізолювати себе від жорстокої реальності, а розмиті або приховані зображення не передають справжнього масштабу воєнних злочинів. «Світ, будьмо відверті, нічого не бачив. Він бачив заблюрені фото, на яких без підпису неможливо здогадатись, що це була людина, а не, наприклад, собака чи пакет з відходами», – зазначила вона.

Білозерська також вважає, що більшість українців, які не були на фронті чи не працювали з наслідками обстрілів, фактично не бачили реальної картини війни. «Ми, українці, хто не був на фронті, не працював у морзі тощо, теж нічого не бачили, крім оцих заблюрених фото», – наголосила вона.

фото: скриншот Facebook/Олена Білозерська

Також авторка допису висловилася про те, як висвітлення фотографій загиблих може шкодити їхнім родинам. Водночас вона зауважила, що це не може бути приводом для приховування реальних наслідків війни.

«Щодо страждань близьких загиблих, які побачать фото, – що поробиш, практично у всіх загиблих є близькі. І страждають вони, передусім, все ж не через світлини, а через втрату. І лише тому, що реально її переживають, а не бачать на сайті. Тут зарадити нічим, загиблу людину живою не повернеш. Але її близьким можна і потрібно дієво допомагати, а не цензурувати інфу, прикриваючись їхніми інтересами», – написала Білозерська.

Що відомо про публікацію Єфрема Лукацького

Внаслідок атаки на Київ у ніч на 6 липня загинуло 19 людей. Серед них родина: батько, матір та син, яких витягли з-під завалів. Того ж дня фотограф Єфрем Лукацький оприлюднив кадр із загиблою сім'єю без цензури.

фото: скриншот Efrem Lukatsky/Facebook

«Мені було важко ухвалити рішення показати цю фотографію. Російська ракета вбила цілу родину. Чи зупинить ця фотографія війну? Найімовірніше, ні. Але я вірю, що світ має бачити правду. Сподіваюся, мені пробачать ті, кому ця фотографія завдасть болю. Бачу різну реакцію на фото, хочу додати: «Потрібно поважати близьких, але водночас пам’ятати про обов’язок перед історією». Співчуття до родини не повинно призводити до приховування правди, однак правду слід показувати з максимальною повагою до гідності загиблого. Це саме та етична дилема, у якій не існує рішення без болю – є лише прагнення ухвалити найбільш відповідальне рішення», – написав фотодокументаліст.

Реакція мережі на фото Єфрема Лукацького

Фото загиблої родини розлетілося мережею та водночас стало темою для дискусій та критики. Частина користувачів підтримала відкритість, аргументуючи це необхідністю документування воєнних злочинів.

Тоді як інші закликають до обережності, щоб не завдавати додаткового болю родинам загиблих і не травмувати непідготовлену аудиторію, а також розкритикували рішення фотографа:

фото: скриншот Efrem Lukatsky/Facebook

«Це правда. Вона жахлива. Але це правда. Росія – країна-терорист і вбивця українців. Світ має це бачити та знати правду про російський геноцид та злочини проти людяності».

фото: скриншот Efrem Lukatsky/Facebook

«Єфреме Лукацький, ваше рішення цинічне! Хто дав Вам право на це, публікація точних фото? Зупиніться на хвилину перед тим, як натиснути «поділитися». Цей жах – не контент для збору лайків чи репостів. Існує професійна журналістська етика, яка вимагає поважати гідність загиблих і не показувати відкриті обличчя чи понівечені тіла людей у хвилини трагедії».

фото: скриншот Efrem Lukatsky/Facebook

«Робота фотодокументаліста випалює зсередини. Вкотре дивуюся твоїй, Єфреме, силі. Обіймаю. Вічна памʼять усім нашим загиблим. Вічне прокляття російським вбивцям».

«Фотодоказ воєнних злочинів РФ. Для Facebook – це шокуючий контент. Скільки болю у цій світлині».

фото: скриншот Efrem Lukatsky/Facebook

«Це дуже, нестерпно боляче. Але публікувати такі фото потрібно, це війна в усьому її концентрованому жахітті…»

«Єфреме, дякую, що ви показуєте світу, що відбувається. Пекло».

фото: скриншот Efrem Lukatsky/Facebook

«Це те, що має бачити світ, але ця правда, екстремально м'яко кажучи, некомфортна».

«Правильно зробили, що виставили фото. Це страшна правда, яку Росія хоче приховати. Тому не варто їй у цьому допомагати».

«Пекло… Боляче дивитись. Але це реалії життя в Україні. Нехай світ дивиться на те, що робить Росія».

Зазначимо, у ніч на 6 липня ворог атакував столицю балістичними ракетами. 7 липня у Києві завершили пошуково-рятувальні роботи на обох локаціях у Подільському та Дарницькому районах. Надалі там тривають аварійно-відновлювальні роботи. Внаслідок російського масованого удару по столиці загинули 19 людей, з них – одна дитина, ще 61 людина постраждала.

Як повідомляв «Главком», в одному з районів Києва через масований російський обстріл 6 липня загинула ціла сім’я. В одному з районів з-під завалів витягли загиблу родину: матір, батька та дитину.