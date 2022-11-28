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Головне за ніч: окупанти готують нові атаки, коли починати переговори з РФ

Альона Боженко
glavcom.ua
Головне за ніч: окупанти готують нові атаки, коли починати переговори з РФ
Головні новини ночі 28 листопада
фото: КМДА

Зеленський попередив, що Росія готує нові ракетні удари по Україні

«Главком» зібрав головні новини ночі 28 листопада. Американський дипломат пояснив, коли потрібно сідати за стіл переговорів з РФ, а Зеленський заявив, що окупанти вже готуються до нових масштабних атак по території України.

Терористи готують нові удари по Україні

Головне за ніч: окупанти готують нові атаки, коли починати переговори з РФ фото 1

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив, що Росія готує нові ракетні удари по Україні, але Сили оборони до них готуються.

«Ми розуміємо, що терористи готують нові удари і поки у них є ракети – вони не заспокояться. Тиждень, що починається, може бути таким самим складним, як і цей, що минає. Наші Сили оборони готуються. Уся держава готується. Усі сценарії опрацьовуємо, у тому числі з партнерами», – відмітив президент України.

Зеленський також попередив, що на тижні особливо важливо дослухатись до сигналів повітряної тривоги.

Коли сідати за стіл переговорів з РФ

Головне за ніч: окупанти готують нові атаки, коли починати переговори з РФ фото 2

Американський дипломат, тимчасовий повірений у справах США в Україні (2019-2020 рр.) Вільям Тейлор заявив, що Україна має сама вирішувати, коли потрібно йти на переговори з Росією. Про це він повідомляє канал Freedom.

«Я не думаю, що саме зараз час для переговорів. На мій погляд, найкращий час – коли українці самі вирішать. І я думаю, що настане час, коли українці витіснять росіян зі своєї країни. Тільки тоді, коли українські війська викинуть російські війська з країни, тоді росіяни зрозуміють, що їм не виграти цю війну», – пояснив він.

На думку дипломата, росіяни після своєї військової поразки самі прийдуть з проханням про серйозні переговори.

ДТП з українськими військовими

У Латвії увечері 26 листопада поблизу Айнажа трапилася ДТП з автобусом, який виконував замовлення сил оборони Естонії і перевозив українських військових. Водій авто загинув. Про це повідомиляє пресслужба  Сил оборони Естонії. 

«Внаслідок аварії постраждав один естонський військовослужбовець Сил оборони, який був доставлений до лікарні для обстеження. Решта пасажирів, які постраждали в аварії, є військовослужбовцями Збройних Сил України, яких також доставлено до лікарні», – йдеться у повідомленні.

Скільки саме українських військових постраждало наразі не відомо.

Погром у Брюсселі

У Брюсселі розпочалися погроми під час та після матчу збірної Бельгії проти Марокко, який відбувся 27 листопада. Їх організували представники марокканської діаспори. 

Марокканці, які живуть у Брюсселі після перемоги їхніх співвітчизників на Чемпіонаті світу з футболу 2022, почали громити столицю Бельгії.

Поліції довелося перекрити центр міста та застосувати сльозогінний газ проти учасників заворушень, які перевернули та підпалили автомобіль, підпалили електроскутер та кидали в авто цеглу.

За словами речника поліції Брюсселя, такі заходи довелося вжити після того, як одна людина отримала травми обличчя.

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Теги: автомобіль водій держава Марокко окупанти переговори президент росія росіяни Україна українці

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