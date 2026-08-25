Головний рабин України відреагував на пропозицію взяти Мудру на поруки

Моше Реувен Асман заявив, що ініціатива рабина Києва не відображає думку всієї єврейської громади

Головний рабин України Моше Реувен Асман відреагував на заяву головного рабина Києва Йонатана Марковича, який під час суду висловив готовність взяти колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру на поруки. Асман наголосив, що ця ініціатива не є позицією єврейської громади України. Про це він заявив у коментарі РБК-Україна, пише «Главком».

За словами Асмана, рішення Марковича було його особистою ініціативою. Він також розкритикував ситуацію, коли під час резонансного судового процесу релігійний статус людини може сприйматися як аргумент або як використання авторитету всієї громади. «Я вважаю таке змішання ролей помилковим і категорично його не підтримую», – заявив головний рабин України.

Водночас Асман засудив хвилю антисемітизму, яка виникла після заяви Марковича. Він наголосив, що позиція окремого рабина не може бути підставою для образ єврейського народу або звинувачень усієї громади. «Жоден вчинок окремого рабина не дає нікому права ображати єврейський народ, поширювати антисемітські стереотипи або звинувачувати цілу громаду», – сказав він.

Варто нагадати, що 24 серпня під час засідання Вищого антикорупційного суду Йонатан Маркович заявив про готовність взяти Мудру на поруки. Рабин пояснив, що вони знайомі вже кілька років: за його словами, колишня посадовиця приходила до нього додому, відвідувала громаду для молитви та дослухалася до його порад. Він також висловив упевненість, що у разі потреби Мудра приходитиме до суду і не підведе його, громаду та державу.

Ще одним поручителем під час засідання запропонував себе військовослужбовець Сергій Коваленко. Він розповів, що раніше працював із Мудрою у банківській сфері та що вона допомагала військовій частині, де він служить. 25 серпня Вищий антикорупційний суд обрав Ірині Мудрій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 20 млн грн.

За даними слідства, Мудру підозрюють у причетності до схеми легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом. НАБУ та САП заявляли, що йдеться про злочинну організацію, яка могла організувати легалізацію 150 млн грн, зокрема для внесення застави за одного з фігурантів справи «Мідас».

Асман на тлі резонансу закликав не переносити відповідальність за дії окремих людей на всю релігійну громаду та наголосив, що закон має бути однаковим для всіх. Нагадаємо, що про резонансну пропозицію київського рабина можна прочитати у нашому мтаеріалі.