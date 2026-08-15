Бійці ССО під час операції полонили трьох росіян і врятували оленятко

Спецпризначенці здійснили наліт на позиції російських військових

Оператори 6-го полку Сил спеціальних операцій Rangers під час виконання завдання взяли в полон трьох російських військових і врятували оленятко. Як інформує «Главком», про це повідомили в пресслужбі полку та оприлюднили відео операції.

На одному з напрямків оператори ССО приховано інфільтрувалися в район виконання завдання та здійснили наліт на позиції російських військових. Вони виявили ворожі схованки та запропонували військовим РФ здатися, однак один з окупантів розпочав бій.

💪🏻На одному з операційних напрямків оператори 6-го полку ССО Rangers здійснили спеціальні дії, полонили трьох окупантів та врятували одне оленятко. pic.twitter.com/tjEBQnhqPT — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 15, 2026

У результаті операції українські бійці ліквідували цього російського військового, ще трьох взяли в полон. Також вони вилучили зброю, засоби зв’язку та документи.

Під час проведення спеціальних дій оператори ССО виявили оленятко. Тварина була настільки налякана, що навіть не втікала від людей. Оленятко успішно евакуювали з небезпечного району, додали військові.

Нагадаємо, Україна реалізує стратегічну операцію, спрямовану на блокування російського півдня, та планує її розширювати. Водночас Сили оборони продовжують завдавати ударів по російській нафтовій інфраструктурі та військовій логістиці.

Також у ніч на 13 серпня Сили оборони України завдали серії ударів по військових об'єктах російських окупантів на території РФ та тимчасово окупованих територіях України. Серед уражених цілей – радіолокаційна станція «Небо-У» в окупованому Севастополі.