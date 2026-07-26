Путін заявив, що Україна втратить західні землі

Російський диктатор вибухнув новими псевдоісторичними заявами

Правитель РФ Володимир Путін заявив, що Україна рано чи пізно втратить свої західні землі, що лівобережна Україна завжди вважалася частиною Росії, а сьогодні в Україні «всі пересварилися». Таку заяву російський диктатор зробив на зустрічі з військовими ВМФ, повідомляє «Главком» із посиланням на російські пропагандистські медіа.

Правитель РФ традиційно заявив, що «немає жодної агресії з боку Росії», а росіян нібито «змусили розпочати СВО, намагаючись завершити бойові дії, розпочаті вже західною стороною та київським режимом».

🤡«СВО» безумовно, рано чи пізно закінчиться. Ворог буде розбитий, і перемога буде за Росією, – Путін



«Росія була єдиним гарантом територіальної цілісності України, але Київ оголосив Москву ворогом. Рано чи пізно Україна втратить західні території», – видав диктатор.… pic.twitter.com/jYp9rFobCj — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 26, 2026

Путін також вигадав, що західна частина України нібито була подарунком Йосипа Сталіна, але він «подарував» ці землі не Україні, а «в рамках єдиної держави».

«До речі, впевнений, рано чи пізно Україна втратить ці західні землі. І те, що належало Польщі, Угорщині, Румунії, рано чи пізно – може, не завтра, не післязавтра, рік, два, 10, 15 – але все історично стане на свої місця», заявив диктатор.

При цьому він не пояснив, чому Україна має втратити західні території.

Крім того, Путін назвав країну-агресора, яка п'ятий рік поспіль вбиває людей в Україні та руйнує міста, єдиним гарантом територіальної цілісності України.

«Був лише один гарант територіальної цілісності України – це Росія. Але вони вважали за потрібне, можливе й благо для себе оголосити Росію своїм ворогом, а росіян – не титульною нацією в Україні, що взагалі нісенітниця й маячня», – сказав він.

Крім того, правитель РФ у рамках псевдоісторичного екскурсу розповів, що «історично Україну завжди поділяли на лівобережну та правобережну – лівобережна завжди вважалася не просто орієнтованою на Росію, а частиною Росії».

За його словами, нібито Володимир Ленін віддав Донбас не Росії, а Україні, а тепер державі-агресору «доводиться все повернути в нормальне історичне русло».

Путін також заявив, що війна проти України рано чи пізно закінчиться, «ворог буде розбитий і перемога буде за Росією».

Крім того, він переконував своїх військових, що в Україні «всі там перебилися, пересварилися, як павуки в банці, ділять гроші, які вкрали в українського народу або крадуть у своїх західних спонсорів, ділять і один одного знищують, тікають за кордон, ховаються, знову повертаються – яка ж там єдність».

Раніше президент Росії Володимир Путін знову скасував головний військово-морський парад до Дня ВМФ, який традиційно проходить у Санкт-Петербурзі. Причиною стали побоювання можливого замаху.