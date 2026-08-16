Британські дрони вперше вдарили по цілях у Росії

Наслідки одного з ударів по логістичному центру Wildberries

Безпілотники британського виробництва застосували для ударів по цілях на території Росії, повідомляють західні ЗМІ

Безпілотники, розроблені двома британськими компаніями, вперше використали для ударів по цілях на території Росії. Йдеться про атаки на військові та промислові об’єкти, зокрема нафтопереробні підприємства та склади. Як інформує «Главком», про це повідомляє видання BBC.

За даними видання, ці безпілотники застосовували під час масштабних ударів по російських об’єктах. Серед цілей називають нафтопереробні заводи та склади онлайн-ритейлера Wildberries. Економічні збитки від атак оцінюють у понад 35 млрд фунтів стерлінгів (приблизно 48,3 мільярда доларів США).

Раніше Україна вже використовувала британські далекобійні ракети Storm Shadow для ударів по російських цілях.

У квітні Міністерство оборони Великої Британії оголосило про передачу Україні десятків тисяч безпілотників, зокрема далекобійних ударних систем. Загалом цього року Лондон планує поставити понад 150 тисяч дронів, а також системи Stone Cloak для протидії російській ППО та недорогі крилаті ракети.

У британському Міноборони наголосили, що продовжать забезпечувати Україну озброєнням, необхідним для захисту від російського вторгнення.

Російська сторона раніше також заявляла про застосування дронів із британськими компонентами під час атак на територію РФ. Зокрема, речниця МЗС Росії Марія Захарова говорила про удар по паливному складу в Ростовській області.

Нагадаємо, після нічної атаки на Підмосков’я з десяти найбільших у Росії логістичних центрів Wildberries у строю залишаються лише три.

Раніше під ударом опинилася й цифрова інфраструктура Wildberries. Фахівці спільноти Cyber Corps провели масштабну кібератаку на російський маркетплейс, яка тривала 10–11 серпня. Унаслідок операції виникли перебої в роботі низки сервісів компанії. Про це повідомляло Головне управління розвідки Міноборони України.

Попри високий рівень захисту цифрової інфраструктури Wildberries, кіберфахівцям вдалося порушити роботу основного дистанційного каналу обслуговування клієнтів. Також була частково дестабілізована платіжна інфраструктура та суттєво зросло навантаження на контакт-центри компанії.

Серія ударів по логістичній інфраструктурі Wildberries уже призвела до значних втрат компанії. За оцінкою DataInsight, маркетплейс втратив близько третини своїх складських потужностей, а прямі збитки оцінювали у 147–223 млрд рублів. З урахуванням демонтажу пошкоджених об'єктів, вивезення відходів та рекультивації територій сума може сягнути 278 млрд рублів.